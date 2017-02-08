Источник: ЦСКА поднял Жамалетдинову зарплату в четыре раза

Новый договор рассчитан до 2020 года, тогда как старое соглашение истекало летом 2017-го. По условиям нового договора, заработок Жамалетдинова увеличится в четыре раза. ЦСКА удалось отбить юного игрока у выступающей в ФНЛ «Балтики», которая была заинтересована в переезде «армейца» в Калининград.



В текущем сезоне Жамалетдинов забил 22 гола: 17 — в молодёжном первенстве РФПЛ и 5 — в юношеской Лиге чемпионов. Сейчас он тренируется с основной командой «армейцев» и появляется на поле в контрольных играх.