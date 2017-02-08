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8 февраля 2017, 20:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: ЦСКА поднял Жамалетдинову зарплату в четыре раза

ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Тимуром Жамалетдиновым, утверждает «Лайф».

Новый договор рассчитан до 2020 года, тогда как старое соглашение истекало летом 2017-го. По условиям нового договора, заработок Жамалетдинова увеличится в четыре раза. ЦСКА удалось отбить юного игрока у выступающей в ФНЛ «Балтики», которая была заинтересована в переезде «армейца» в Калининград.

В текущем сезоне Жамалетдинов забил 22 гола: 17 — в молодёжном первенстве РФПЛ и 5 — в юношеской Лиге чемпионов. Сейчас он тренируется с основной командой «армейцев» и появляется на поле в контрольных играх.

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