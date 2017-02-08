«Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с 12-й командой чемпионата Сербии

Матч завершился со счётом 1:1. Соперники российской команды открыли счёт на 30-й минуте, однако «Урал» благодаря точному удару Владимира Ильина сравнял его в самом начале второй половины встречи.



После 17 туров РФПЛ «Урал» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Чукарички» занимают 12-ю позицию в таблице сербской Суперлиги после 21 тура.



Товарищеский матч

«Урал» (Россия) — «Чукарички» (Сербия) — 1:1 (0:1)



Гол у «Урала»: Ильин, 46 (1:1).



Стартовый состав «Урала»: Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Емельянов, Ломакин, Ильин, Димитров, Лунгу, Павлюченко.