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8 февраля 2017, 19:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с 12-й командой чемпионата Сербии

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Урал» в Лимассоле (Кипр) провёл товарищескую встречу с сербским клубом «Чукарички».

Матч завершился со счётом 1:1. Соперники российской команды открыли счёт на 30-й минуте, однако «Урал» благодаря точному удару Владимира Ильина сравнял его в самом начале второй половины встречи.

После 17 туров РФПЛ «Урал» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Чукарички» занимают 12-ю позицию в таблице сербской Суперлиги после 21 тура.

Товарищеский матч
«Урал» (Россия) — «Чукарички» (Сербия) — 1:1 (0:1)

Гол у «Урала»: Ильин, 46 (1:1).

Стартовый состав «Урала»: Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Емельянов, Ломакин, Ильин, Димитров, Лунгу, Павлюченко.

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