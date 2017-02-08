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8 февраля 2017, 19:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Газзаев: Мутко оскорбил весь российский тренерский цех

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев обвинил вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко в недопустимых высказываниях.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий <span class=error>Газзаев</span> обвинил <nobr>вице-премьера </nobr>РФ и президента <span class=error>РФС</span> Виталия <span class=error>Мутко</span> в недопустимых высказываниях. Увеличить
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«Вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя решение IAAF, позволил себе недопустимые, на мой взгляд, слова в адрес наших тренеров, заявив, что они не могут работать без допинга. Это оскорбление всего тренерского цеха — не только легкоатлетов. Россия — великая спортивная держава. Наши тренеры по разным видам спорта являются мировыми легендами, подготовившими сотни замечательных спортсменов. Сам он не был тренером ни одного дня.

Виталий Леонтьевич долгое время был министром спорта. И именно в его бытность руководителем нашу легкоатлетическую и всю паралимпийскую сборную отстранили от Игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, за последние шесть лет футбольная сборная России показала худшие результаты в истории чемпионатов мира и Европы. В результате чего сегодня мы, страна, воспитавшая Эдуарда Стрельцова, Льва Яшина, Рината Дасаева и других великих игроков, находимся на 61-м месте в рейтинге ФИФА.
Я убеждён, подобные обвинения вице-премьера неуместны и непозволительны. Особенно сегодня, когда против нашей страны развязана агрессивная кампания по дискредитации отечественного спорта», — приводит слова Газзаева «Коммерсантъ».
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