Газзаев: Мутко оскорбил весь российский тренерский цех
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев обвинил
вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко в недопустимых высказываниях.
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«Вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя решение IAAF, позволил себе недопустимые, на мой взгляд, слова в адрес наших тренеров, заявив, что они не могут работать без допинга. Это оскорбление всего тренерского цеха — не только легкоатлетов. Россия — великая спортивная держава. Наши тренеры по разным видам спорта являются мировыми легендами, подготовившими сотни замечательных спортсменов. Сам он не был тренером ни одного дня.
Виталий Леонтьевич долгое время был министром спорта. И именно в его бытность руководителем нашу легкоатлетическую и всю паралимпийскую сборную отстранили от Игр в
Я убеждён, подобные обвинения
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