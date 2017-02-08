Газзаев: Мутко оскорбил весь российский тренерский цех

«Вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя решение IAAF, позволил себе недопустимые, на мой взгляд, слова в адрес наших тренеров, заявив, что они не могут работать без допинга. Это оскорбление всего тренерского цеха — не только легкоатлетов. Россия — великая спортивная держава. Наши тренеры по разным видам спорта являются мировыми легендами, подготовившими сотни замечательных спортсменов. Сам он не был тренером ни одного дня.



Виталий Леонтьевич долгое время был министром спорта. И именно в его бытность руководителем нашу легкоатлетическую и всю паралимпийскую сборную отстранили от Игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, за последние шесть лет футбольная сборная России показала худшие результаты в истории чемпионатов мира и Европы. В результате чего сегодня мы, страна, воспитавшая Эдуарда Стрельцова, Льва Яшина, Рината Дасаева и других великих игроков, находимся на 61-м месте в рейтинге ФИФА.

Я убеждён, подобные обвинения вице-премьера неуместны и непозволительны. Особенно сегодня, когда против нашей страны развязана агрессивная кампания по дискредитации отечественного спорта», — приводит слова Газзаева «Коммерсантъ».