«Краснодар» упустил победу над «Хёугесунном» в товарищеском матче

Зрители не увидели голов в первом тайме, а в начале второй половины встречи отличились полузащитники «быков» Владимир Быстров и Илья Жигулёв. В концовке соперник российской команды сумел отквитать два мяча.



«Краснодар» никогда ранее не встречался с бронзовым призёром чемпионата Норвегии 2013 года. Более того, «Хёугесунн» — первый соперник из Норвегии в истории «быков».