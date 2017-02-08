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8 февраля 2017, 18:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» упустил победу над «Хёугесунном» в товарищеском матче

«Краснодар» сыграл вничью с норвежским «Хёугесунном» в товарищеском матче, проходившем в Испании — 2:2.

Зрители не увидели голов в первом тайме, а в начале второй половины встречи отличились полузащитники «быков» Владимир Быстров и Илья Жигулёв. В концовке соперник российской команды сумел отквитать два мяча.

«Краснодар» никогда ранее не встречался с бронзовым призёром чемпионата Норвегии 2013 года. Более того, «Хёугесунн» — первый соперник из Норвегии в истории «быков».

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