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8 февраля 2017, 18:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» проиграл «Дукле» в товарищеском матче, пропустив в концовке

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Анжи» в Турции провёл товарищескую встречу с чешским клубом «Дукла».

Матч завершился победой пражской команды со счётом 2:1. В составе махачкалинцев гол на 23-й минуте записал на свой счёт Адлан Кацаев, который реализовал пенальти. «Дукла» отыгралась на 80-й минуте, а в компенсированное время вырвала победу.

После 17 туров РФПЛ «Анжи» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. «Дукла» также находится на 11-й строчке в таблице чемпионата Чехии после 16 туров.

Товарищеский матч
«Анжи» (Махачкала, Россия) — «Дукла» (Прага, «Чехия) — 1:2 (1:0)

Гол у «Анжи»: Кацаев, 23 (с пенальти, 1:0).

Стартовый состав «Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Лях, Кудряшов, Яковлев, Хубулов, Кацаев, Будковский.

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