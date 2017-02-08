«Анжи» проиграл «Дукле» в товарищеском матче, пропустив в концовке

Матч завершился победой пражской команды со счётом 2:1. В составе махачкалинцев гол на 23-й минуте записал на свой счёт Адлан Кацаев, который реализовал пенальти. «Дукла» отыгралась на 80-й минуте, а в компенсированное время вырвала победу.



После 17 туров РФПЛ «Анжи» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. «Дукла» также находится на 11-й строчке в таблице чемпионата Чехии после 16 туров.



Товарищеский матч

«Анжи» (Махачкала, Россия) — «Дукла» (Прага, «Чехия) — 1:2 (1:0)



Гол у «Анжи»: Кацаев, 23 (с пенальти, 1:0).



Стартовый состав «Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Лях, Кудряшов, Яковлев, Хубулов, Кацаев, Будковский.