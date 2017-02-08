Газизов: «Уфа» укомплектована, но новички еще могут появиться перед возобновлением ЧР

Ранее Газизов подтвердил интерес «Уфы» к вратарю Александру Беленову, правами на которого владеет махачкалинский «Анжи».

«Уфа» укомплектована, но новички могут еще появиться, причем произойти это может весьма быстро. Но если этого не случится, то мы не будем испытывать больших проблем, — сказал Газизов по телефону.

«Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков после 17 матчей.