Арбитр Егоров, похудевший на 15 килограммов, успешно сдал норматив по физподготовке на сборе судей в Турции
Судьи
премьер-лиги начали работу на сборе в Турции, который продлится до 21 февраля.
Арбитры сдали нормативы по физподготовке:
Как сообщает официальный сайт РФС, все арбитры подтвердили высокий уровень готовности к чемпионату, с запасом уложившись в установленные ФИФА и департаментом судейства нормативы. В том числе, это и судья Александр Егоров из Саранска, который похудел на 15 килограммов. По информации «Советского спорта», рефери во время паузы в чемпионате тренировался по программе, составленной тренером по бодибилдингу.
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