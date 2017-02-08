Арбитр Егоров, похудевший на 15 килограммов, успешно сдал норматив по физподготовке на сборе судей в Турции

Арбитры сдали нормативы по физподготовке: спринт-тест, состоящий из шести отрезков по 40 метров, и интервальный тест ФИФА. В нем бег высокой интенсивности чередуется с периодами восстановления. Общая дистанция — 4000 метров.

Как сообщает официальный сайт РФС, все арбитры подтвердили высокий уровень готовности к чемпионату, с запасом уложившись в установленные ФИФА и департаментом судейства нормативы. В том числе, это и судья Александр Егоров из Саранска, который похудел на 15 килограммов. По информации «Советского спорта», рефери во время паузы в чемпионате тренировался по программе, составленной тренером по бодибилдингу.