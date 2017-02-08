Игорь Чугайнов: Миранчук не принадлежит сам себе
Бывший защитник «Локомотива» — о трансферной политике клуба.
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ПОТЕРЯ САМЕДОВА НЕВОСПОЛНИМА
— Удалось ли посмотреть матчи «Локомотива» на сборах?
— Нет. Особого внимания на товарищеские игры не обращаю, судить будем по официальным встречам. Пока тренер спокойно работает, команда решает свои задачи. А вот трансферные дела клуба обсудить можно, тем более в «Локомотиве» произошли изменения.
— И как вы оцените зимнюю кампанию клуба?
— Потеря Самедова, ключевого игрока команды, даже близко невосполнима. У «Локо» были проблемы в атаке, а без Александра станет еще тяжелее. Он отдавал голевые передачи, создавал в одиночку моменты. Не зря же Самедов один из лучших бомбардиров команды в первой части сезона.
А надеяться на Фарфана я бы не стал. Трудно спрогнозировать, как он поведет себя ранней весной на наших полях, которые не всегда отличаются качеством. Он уже немолод, лучшие матчи провел за «Шальке».
— «Спартак», совершив успешный трансфер, может потирать руки?
— Безусловно.
— За решение сменить клуб болельщики «Локомотива» подвергли футболиста жесточайшей критике.
— Не понимаю такого поведения. Это неправильно. Они живут сегодняшним днем, вывешивают оскорбительные баннеры. Разве Саша доставил много горя и проблем клубу? Возможно, были трения с главным тренером. Но Самедов принес немало пользы «Локомотиву», стал его лидером. Поэтому нужно относиться к нему с уважением.
В «ЛОКО» МИРАНЧУК НИЧЕГО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО НЕ СДЕЛАЛ
— Другая громкая история этой зимы — возможный уход Алексея Миранчука. Ваше мнение?
— Это разные ситуации. Возможно, тут замешаны финансы, и футболист не принадлежит сам себе.
— Вы на чьей стороне в этом вопросе?
— Всегда хочется, чтобы в выигрыше остался футболист. На мой взгляд, Алексей в «Локомотиве» ничего сверхъестественного не сделал. Да, был незабываемый гол в финале Кубка России. Вот только в прошлом году яркой игры от Миранчука не увидели. Яркая вспышка присуща многим молодым ребятам. Нужно только поддерживать этот уровень.
— В чем дело? Перехвалили?
— Просто он еще не стал мужиком, который выходит на каждый матч и не опускается ниже определенной планки. Вот и все. К сожалению, много случаев с молодыми, когда пресса начинает выдавать огромные авансы за
— Большие деньги развращают?
— Все индивидуально. Но как можно винить парня, если ему столько дают? Клубы должны сами принимать решения, ограничивая уровень зарплат.
— «Локомотив», ведя переговоры по новому контракту с игроком, настаивал на сумме отступных в 20 миллионов евро, тогда как сторона Миранчука предлагала 15. Верите в то, что пять миллионов стали точкой невозврата?
— Думаю, что эти пять миллионов непринципиальны. Обе стороны могли найти компромисс. Вот Ньясса продали в Англию почти за 18 миллионов. Это футболист, на котором держалась атака «Локомотива», а после ухода все рухнуло. Вот давайте исходить из этих цифр.
— Но где Ньясс, а где Миранчук.
— Это пример того, как нужно было играть, чтобы продаться из «Локомотива» за большие деньги.
— Полузащитник, скорее всего, уйдет из «Локо». Видите его в «Рубине»?
— Не думаю, что это правильный выбор. В Казани есть ребята, посильнее Алексея на его позиции.
— Где бы ему было комфортно?
— В ЦСКА, где делается ставка на молодых ребят.
— Семин наигрывал Миранчука в стартовом составе в контрольных матчах. Тренер оказался заложником ситуации, когда неясно, уйдет игрок или нет?
— В первую очередь нужно расставить точки над i. Хорошо, сейчас Миранчук уйдет, и что? Получается, что Юрий Палыч зря его ставил в состав, когда мог бы задействовать других футболистов.
— С Самедовым Семин решил все сразу, выведя его из состава.
— Я об этом и говорю. Если уходишь, то рассчитываем на других. В случае с Миранчуком нужно было решать заранее. А получились торги с обеих сторон.
МНОГИЕ ПОСЛЕ УХОДА ХЕНТИ ПЕРЕКРЕСТИЛИСЬ
— Вы говорили о проблемах с нападением. Но ушел Хенти, ищут новый клуб для Шкулетича.
— Многие болельщики после аренды Хенти перекрестились. Может, я и грубо в прошлый раз назвал его вязанкой дров, но разве футболист за время в «Локо» показал
— Сборы с командой провел форвард Прудников. Как оцените его перспективы в «Локо»?
— Саша всегда ходил в подающих надежды, но к 28 годам серьезно так нигде и не заиграл. Сменил десяток клубов. Не думаю, что «Локомотив» подпишет с ним контракт. Ориентиром для железнодорожников должен служить такой нападающий, как Ньясс.
— Игорь Денисов подписал полноценный контракт. Решение клуба верное?
— Да. Теперь он должен стать ключевой фигурой в команде, учитывая его опыт и послужной список. Денисову по силам взять на себя лидерские качества.
— Шишкин теперь в «Краснодаре». Потеря?
— Конечно. А учитывая уход Самедова, «Локомотив» остается без правого фланга. Весной придется непросто.
— Семин способен исправить ситуацию и вывести команду в еврокубки?
— Если через чемпионат, то даю на это не больше десяти процентов. Но у «Локомотива» есть еще Кубок России, где до победы нужно сделать три шага. В таком случае шансы намного выше — 50 на 50.
— Прошло полгода с момента прихода нового руководства клуба.
— Кардинально ситуацию изменить не удалось. Проблемы остаются, клуб ведет себя очень скромно на трансферном рынке. И нынешняя позиция в чемпионате отображает то, что происходит в «Локо».
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