Тарханов: Бугуи должен уехать из «Урала» в другой клуб
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о будущем нападающего
Жан-Жака Бугуи.
Ранее агент игрока Ив Амагбеньон жаловался в прессе, что не понимает, почему Бугуи играет в дубле «Урала».
«Бугуи уже давно играет в дубле. Сейчас он должен уехать в другой клуб. Если подойдёт, то подпишет контракт с новым клубом. Футболисту нужно играть, а на его позиции в “Урале” есть наши молодые игроки.
Когда я пришёл на должность главного тренера, у
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