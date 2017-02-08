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8 февраля 2017, 17:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тарханов: Бугуи должен уехать из «Урала» в другой клуб

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о будущем нападающего Жан-Жака Бугуи.

Ранее агент игрока Ив Амагбеньон жаловался в прессе, что не понимает, почему Бугуи играет в дубле «Урала».

«Бугуи уже давно играет в дубле. Сейчас он должен уехать в другой клуб. Если подойдёт, то подпишет контракт с новым клубом. Футболисту нужно играть, а на его позиции в “Урале” есть наши молодые игроки.

Когда я пришёл на должность главного тренера, у Жан-Жака была травма, и он находился на лечении, поэтому поработать мне с ним почти не удалось. Сказать о нём ничего не могу», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Симовских.

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