Тарханов: Бугуи должен уехать из «Урала» в другой клуб

Ранее агент игрока Ив Амагбеньон жаловался в прессе, что не понимает, почему Бугуи играет в дубле «Урала».



«Бугуи уже давно играет в дубле. Сейчас он должен уехать в другой клуб. Если подойдёт, то подпишет контракт с новым клубом. Футболисту нужно играть, а на его позиции в “Урале” есть наши молодые игроки.



Когда я пришёл на должность главного тренера, у Жан-Жака была травма, и он находился на лечении, поэтому поработать мне с ним почти не удалось. Сказать о нём ничего не могу», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Симовских.