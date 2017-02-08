Газзаев считает необходимым ужесточить наказание за нарушение порядка на стадионах

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Как подчеркнул Газзаев, чемпионат мира по футболу в 2018 году — это не просто масштабное спортивное событие, а национальный проект. «Необходимость его безукоризненного законодательного и организационного обеспечения очевидна», — считает парламентарий. При этом, указал он, «не все в мире были рады тому, что двадцать первый мировой футбольный форум достался России, в западной прессе началась целенаправленная кампания по дискредитации». «Одной из целей такой политики является лишение России статуса мировой спортивной державы, а также бойкот чемпионата мира по футболу», — уверен депутат.

«Поэтому предлагаемые изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях — это изменения не только, что называется, для внутреннего пользования. Это и страховка от всевозможных спекуляций в западной прессе в адрес российских болельщиков, которых демонизировали после прошедшего во Франции в 2016 году чемпионата Европы (по футболу)», — заявил политик.

По мнению парламентария, «культура боления в России сделала громадный шаг вперед». «Мы убрали насилие со стадионов. Те дни, когда матчи топовых российских команд (“Спартак”, “Зенит”, ЦСКА, “Динамо”) становились головной болью для полиции, давно в прошлом. Налицо тенденция сделать просмотр спортивных соревнований, в особенности хоккейных и футбольных матчей, видом семейного досуга», — указал он.

Газзаев уверен, что против провокаций на стадионах должны быть применены самые жесткие меры, которые отражены в предлагаемом проекте закона. Он привел в пример суровое законодательство в Европе в отношении фанатов, нарушающих порядок на стадионах. «Убежден, что изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, необходимы. Тем самым мы даем понять и нашим болельщикам, и международной общественности: Россия рада всем, кто уважает ее законы. А провокаторы, откуда бы они ни были, будут выявлены и наказаны», — заключил Газзаев.

О законопроекте

Согласно сопроводительным материалам, поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ими повышаются вдвое штрафы за нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения с 20−25 тыс. рублей до 40−50 тыс. рублей. При этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

Одновременно вводится административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет. Прописывается, что под «грубым нарушением» понимаются действия, «создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории», а также повлекшие прекращение спортивного матча.

Также предусматривается, что грубое нарушение правил поведения болельщиков, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, наказывается штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ. При этом суд наделяется правом, с учетом длительности проживания иностранцев в России, их законопослушного поведения, семейного положения и других обстоятельств, заменять выдворение за пределы РФ административным запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

По мнению авторов законопроекта, ужесточение штрафных санкций «будет способствовать формированию у зрителей официальных спортивных соревнований законопослушного поведения, укреплению правопорядка и общественной безопасности».