Сбор состоится в Марбелье и пройдет с 11 по 23 февраля. Миранчук, напомним, в январе написал заявление об уходе из клуба, и 10 февраля «Локомотив» должен рассчитать футболиста — защищенный, согласно регламенту, период завершен. Но в этом случае его дальнейшую судьба должна решить Палата по разрешению споров, куда должен обратиться либо сам футболист, либо его представители.

Пока же наиболее вероятным местом продолжения карьеры Миранчука является «Рубин», который готов заплатить 5 миллионов евро.

«Локомотив»: «Пусть попробуют увести у нас Миранчука 10 февраля!»

Анатолий Мещеряков: «Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном кармане».