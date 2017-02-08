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8 февраля 2017, 16:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Балашов: Луценко в тульском «Арсенале» точно не будет, по Фримпонгу новостей нет

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о будущем полузащитника Эммануэля Фримпонга, а также отметил, что в команде не будет нападающего московского «Динамо» Евгения Луценко, которого сватали в тульский клуб.

«По Фримпонгу никаких новостей нет. Что касается Евгения Луценко, то его в команде точно не будет. Форбс с агентом продолжают поиски нового клуба, более точной информации у нас нет», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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