Балашов: Луценко в тульском «Арсенале» точно не будет, по Фримпонгу новостей нет

«По Фримпонгу никаких новостей нет. Что касается Евгения Луценко, то его в команде точно не будет. Форбс с агентом продолжают поиски нового клуба, более точной информации у нас нет», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.