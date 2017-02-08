Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28706043/
8 февраля 2017, 16:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Алханов: Разговоры о переименовании ФК «Терек» в ФК «Ахмат» были

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов сообщил, что существует вероятность переименования грозненского клуба в ФК «Ахмат».

«Разговоры о переименовании ФК » Терек в ФК «Ахмат» были. Но о серьёзном обсуждении я не слышал. Не знаю, что сказать вам по этому поводу, — сказал Алханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Терек» после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги четвёртую позицию.

Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Кадыров: Уциева заслуженно считают одним из лучших защитников страны

Президент Чеченской Республики, почётный президент «Терека» Рамзан Кадыров назвал одним из лучших защитников России Ризвана Уциева, который выступает за «Терек» с 2005 года и является капитаном команды.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России