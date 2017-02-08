Алханов: Разговоры о переименовании ФК «Терек» в ФК «Ахмат» были
Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов сообщил, что существует вероятность переименования грозненского клуба в ФК «Ахмат».
«Разговоры о переименовании ФК » Терек в ФК «Ахмат» были. Но о серьёзном обсуждении я не слышал. Не знаю, что сказать вам по этому поводу, — сказал Алханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Терек» после 17 туров занимает в турнирной таблице
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter