Алханов: Разговоры о переименовании ФК «Терек» в ФК «Ахмат» были

«Разговоры о переименовании ФК » Терек в ФК «Ахмат» были. Но о серьёзном обсуждении я не слышал. Не знаю, что сказать вам по этому поводу, — сказал Алханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.



«Терек» после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги четвёртую позицию.