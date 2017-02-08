Судья Федотов из-за травмы не смог сдать норматив по физподготовке в Анталии

На второй день сбора арбитры сдали контрольные нормативы по физической подготовке, при этом арбитры Игорь Федотов, как и Игорь Демешко, не смогли выполнить их полностью из-за травмы.



В соответствии с регламентирующими документами ДСИ и судейского комитета РФС арбитрам будет предоставлена возможность сдать эти тесты после полного восстановления. В течение этого времени за ними будет сохранено место в рекомендательном списке судей РФПЛ, а также заработная плата



«С утра арбитрам предстояло выполнить спринт-тест, состоящий из 6 отрезков по 40 метров, и интервальный тест ФИФА, в котором бег высокой интенсивности чередуется с периодами восстановления — общей дистанцией 4000 метров», — говорится на официальном сайте РФС.