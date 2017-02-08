Судья Федотов из-за травмы не смог сдать норматив по физподготовке в Анталии
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Премьер-Лиги начали работу на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталии, который продлится до 21 февраля.
На второй день сбора арбитры сдали контрольные нормативы по физической подготовке, при этом арбитры Игорь Федотов, как и Игорь Демешко, не смогли выполнить их полностью
В соответствии с регламентирующими документами ДСИ и судейского комитета РФС арбитрам будет предоставлена возможность сдать эти тесты после полного восстановления. В течение этого времени за ними будет сохранено место в рекомендательном списке судей РФПЛ, а также заработная плата
«С утра арбитрам предстояло выполнить
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