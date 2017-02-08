Слуцкий: ПФК ЦСКА может приспособиться под любую выбранную тренером модель игры

Во вторник ЦСКА завершил второй тренировочный сбор в Испании контрольным матчем с австрийским ЛАСКом, в котором одержал победу со счетом 1:0. Третий сбор армейской команды также пройдет в испанском Кампоаморе с 11 по 25 февраля. В самом конце второго сбора Слуцкий посетил тренировочный лагерь своей бывшей команды.

«Пока мы не пропускаем на сборах. Надеюсь, тенденция продолжится и в сезоне. Есть определенные тактические перестройки и задумки у нового тренера, это вполне естественно и нормально. ЦСКА — команда, которая приспособится под любую модель, которую тренер будет считать наиболее эффективной. Матчи на сборах — это, скорее, рабочая информация. Я в курсе, что кто-то пропускал тренировки, у кого-то микроповреждения, но оценки может давать только главный тренер, который наблюдает команду в ежедневном режиме. Я же просто получаю огромное удовольствие от общения, пребывания в родной команде. Это вызывает большой эмоциональный прилив», — цитирует Слуцкого сайт ЦСКА.

«Я давно обещал “проставиться”, мы были на связи и искали оптимальное время, когда и у меня получилось бы, и у команды был бы удобный график. Параллельно хотелось застать и игру, что удалось сделать. На взгляд (главного тренера ЦСКА) Виктора Михайловича (Ганчаренко), выбран очень удачный день, чтобы посмотреть игру, поужинать и пообщаться со всеми», — добавил тренер.

Слуцкий покинул пост главного тренера армейского клуба после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма», о чем было объявлено 6 декабря.

«У меня нет ощущения глобального расставания. Продолжаю общаться с тренерским штабом, с большей частью футболистов. Нет ощущения, что я вернулся назад. Всех очень рад видеть, но мы продолжаем общаться. Конечно, уже не в таком режиме, как при ежедневной работе, но достаточно плотно», — заключил Слуцкий.