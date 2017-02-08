Антонов: Хочу отойти от шока после просмотра в «Анжи»

«Руководство клуба просто поставило нас перед фактом. С главным тренером “Анжи” Александром Григоряном мы вообще не пообщались, поэтому остаётся только догадываться об истинных причинах нашего расставания с махачкалинцами.



Что дальше? Сначала нужно отойти от этого шока. Ну, а в ближайшее время я продолжу поиск нового клуба», — сказал Антонов в интервью MatchDay.



Последним клубом 30-летнего Антонова была «Габала», в составе которой он провёл 32 матча и забил 7 голов.