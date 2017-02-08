Антонов: Хочу отойти от шока после просмотра в «Анжи»
Украинский нападающий Алексей Антонов, который находился на просмотре в «Анжи» и махачкалинцам не подошёл, признался, что шокирован произошедшим.
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Видимо, что-то случилось...
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«Руководство клуба просто поставило нас перед фактом. С главным тренером “Анжи” Александром Григоряном мы вообще не пообщались, поэтому остаётся только догадываться об истинных причинах нашего расставания с махачкалинцами.
Что дальше? Сначала нужно отойти от этого шока. Ну, а в ближайшее время я продолжу поиск нового клуба», — сказал Антонов в интервью MatchDay.
Последним клубом 30-летнего Антонова была «Габала», в составе которой он провёл 32 матча и забил 7 голов.
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