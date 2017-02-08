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8 февраля 2017, 15:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Антонов: Хочу отойти от шока после просмотра в «Анжи»

Украинский нападающий Алексей Антонов, который находился на просмотре в «Анжи» и махачкалинцам не подошёл, признался, что шокирован произошедшим.

Украинский нападающий Алексей Антонов который находился на просмотре в <span class=error>Анжи</span> и махачкалинцам не подошёл признался что шокирован произошедшим. Увеличить
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«Руководство клуба просто поставило нас перед фактом. С главным тренером “Анжи” Александром Григоряном мы вообще не пообщались, поэтому остаётся только догадываться об истинных причинах нашего расставания с махачкалинцами.

Что дальше? Сначала нужно отойти от этого шока. Ну, а в ближайшее время я продолжу поиск нового клуба», — сказал Антонов в интервью MatchDay.

Последним клубом 30-летнего Антонова была «Габала», в составе которой он провёл 32 матча и забил 7 голов.

Анжи
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