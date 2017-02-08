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8 февраля 2017, 14:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ломбертс: С русскими не так легко вести переговоры

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, отвечая на вопрос о том, почему не состоялся его переход в «Андерлехт», отметил, что с русскими не так легко вести переговоры.

«С русскими не так легко вести переговоры. Кто-то называет одну цену, кто-то другую. Вы должны обсудить вопрос чуть ли не с 17 людьми.

С “Андерлехтом” у меня был прямой контакт, не через агентов или посредников. Если бы “Андерлехт” сделал предложение в начале, то сделка бы удалась. Но они до последнего ждали, чтобы удовлетворить требования “Зенита”. Но уже был продан Гарай, так что было поздно. Но я никого ни в чём не виню», — цитирует Ломбертса Voetbal Belgie.

Ранее Ломбертс, чей контракт с «Зенитом» действует до лета 2018 года, сообщил, что по окончании сезона руководство пообещало отпустить его.

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