Ломбертс: С русскими не так легко вести переговоры

«С русскими не так легко вести переговоры. Кто-то называет одну цену, кто-то другую. Вы должны обсудить вопрос чуть ли не с 17 людьми.



С “Андерлехтом” у меня был прямой контакт, не через агентов или посредников. Если бы “Андерлехт” сделал предложение в начале, то сделка бы удалась. Но они до последнего ждали, чтобы удовлетворить требования “Зенита”. Но уже был продан Гарай, так что было поздно. Но я никого ни в чём не виню», — цитирует Ломбертса Voetbal Belgie.



Ранее Ломбертс, чей контракт с «Зенитом» действует до лета 2018 года, сообщил, что по окончании сезона руководство пообещало отпустить его.