Шесть нулей. Макеев и еще 5 игроков из дубля с зарплатой от 1 млн долларов
«Спартак» накануне удивил всех своими изменениями в заявке на чемпионат России по футболу. Из списка футболистов народной команды пропал защитник Евгений Макеев, которого сватали то в «Локомотив», то в «Рубин».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Однако руководство московской команды поспешило успокоить болельщиков, объяснив, что Макеев никуда не переходит. А отзаявили его лишь для того, чтобы внести в заявку команды «Спартак"-2,
Во всей этой истории удивляют две вещи.
Первое оставим на совести руководства «Спартака». Со вторым попытаемся разобраться сами, ведь Макеев — далеко не первый и уж точно не самый высокооплачиваемый игрок
Александр Рязанцев ~ 2,5 миллиона долларов в год.
В заявке
Евгений Макеев ~ 1,7 миллиона долларов в год.
Пик карьеры защитника Евгения Макеева приходится на то время, когда московским «Спартаком» руководил Валерий Карпин. Именно Валерий Георгиевич разглядел в молодом игроке обороны талант и начал регулярно выпускать его в основе. Вскоре Макеев, заслуживший даже приглашение в сборную России, подписал с
Константин Зырянов ~ 1,2 миллиона долларов в год.
Третий сезон за
Сергей Песьяков ~ 1,1 миллион долларов.
При Валерии Карпине место в основе получил и голкипер
Павел Могилевец ~ 1 миллион долларов.
Павел Могилевец — еще один футболист с опытом выступлений за сборную России, который оказался не нужен основе своей команды. С некоторых пор его фамилия красуется в заявке команды «Зенит"-2 на вторую часть чемпионата. Новый контракт с зарплатой порядка 1 миллиона долларов в год Могилевец подписал с «Зенитом» в 2014 году после того, как отлично проявил себя в аренде в «Рубине» и молодежной сборной России. От остальных игрока отличает тот факт, что раскрыться его таланту не дает не собственная неспособность, а высочайший уровень конкуренции в команде на его позиции.
Денис Давыдов ~ 1 миллион долларов в год.
Еще недавно нападающего московского «Спартака» Дениса Давыдова владелец клуба Леонид Федун называл «российским Месси». Сегодня «Месси» местного разлива играет за
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