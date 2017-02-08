«Спартак» заплатит за Тигиева миллион евро
Кандидат в сборную России Георгий Тигиев подпишет контракт со «Спартаком» сроком на три с половиной года. 21-летний защитник «Анжи» обойдется «красно-белым» в один миллион евро.
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В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с 21-кратными чемпионами страны. После подписания контракта Георгий отправится в расположение своей новой команды.
Георгий Тигиев может сыграть как на левом, так и на правом фланге обороны. Воспитанник североосетинского и костромского футбола выступал за московское «Торпедо» и махачкалинский «Анжи». В 2014 году Фабио Капелло вызывал Георгия в сборную России. Сайт Вести.ru был первым, кто сообщил об интересе «Спартака» к молодому футболисту.
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