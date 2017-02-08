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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28703932/
8 февраля 2017, 14:34 | Футбол: Премьер-лига | «Вести.Ру»

«Спартак» заплатит за Тигиева миллион евро

Обновлено: 14:57
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Кандидат в сборную России Георгий Тигиев подпишет контракт со «Спартаком» сроком на три с половиной года. 21-летний защитник «Анжи» обойдется «красно-белым» в один миллион евро.

Кандидат в сборную России Георгий <span class=error>Тигиев</span> подпишет контракт со Спартаком сроком на три с половиной года. 21-летний защитник <span class=error>Анжи</span> обойдется красно-белым в один миллион евро. Увеличить
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В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с 21-кратными чемпионами страны. После подписания контракта Георгий отправится в расположение своей новой команды.

Георгий Тигиев может сыграть как на левом, так и на правом фланге обороны. Воспитанник североосетинского и костромского футбола выступал за московское «Торпедо» и махачкалинский «Анжи». В 2014 году Фабио Капелло вызывал Георгия в сборную России. Сайт Вести.ru был первым, кто сообщил об интересе «Спартака» к молодому футболисту.

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