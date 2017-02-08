Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28703916/
8 февраля 2017, 14:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Суд обязал «Ростов» погасить долг по арендной плате в размере 150 тыс. рублей

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление ООО «Автоэкспресс» о взыскании с «Ростова» 150 тыс. рублей долга по арендной плате, сообщает РАПСИ.

Истец сообщил, что он 20 октября 2015 года заключил с «Ростовом» договор аренды жилого помещения.

В нарушение условий договора арендатор обязанность по внесению арендной платы исполнял ненадлежащим образом, вследствие чего образовалась задолженность в размере 150 тыс. рублей.

Истцом в адрес ответчика направлялось уведомление о необходимости оплаты имеющейся задолженности по арендной плате и прекращении действия договора аренды. Таким образом, неисполнение «Ростовом» обязанности по внесению арендной платы явилось основанием для обращения компании «Автоэкспресс» в арбитражный суд с исковым заявлением.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

ФК «Ростов» не планирует пополнять состав до конца трансферного окна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Футбольный клуб «Ростов» не планирует пополнять состав до конца текущего трансферного окна. Об этом ТАСС заявил первый заместитель губернатора, куратор клуба от области Игорь Гуськов.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России