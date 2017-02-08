Суд обязал «Ростов» погасить долг по арендной плате в размере 150 тыс. рублей

Истец сообщил, что он 20 октября 2015 года заключил с «Ростовом» договор аренды жилого помещения.



В нарушение условий договора арендатор обязанность по внесению арендной платы исполнял ненадлежащим образом, вследствие чего образовалась задолженность в размере 150 тыс. рублей.



Истцом в адрес ответчика направлялось уведомление о необходимости оплаты имеющейся задолженности по арендной плате и прекращении действия договора аренды. Таким образом, неисполнение «Ростовом» обязанности по внесению арендной платы явилось основанием для обращения компании «Автоэкспресс» в арбитражный суд с исковым заявлением.