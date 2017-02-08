Мещеряков: ФК «Локомотив» действует исключительно в рамках финансового fair-play
МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский «Локомотив» действует исключительно в рамках финансового
fair-play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом журналистам заявил вице- президент РЖД, председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.
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На данный момент железнодорожники в зимнее трансферное окно пополнили состав перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном и защитником Тимофеем Маргасовым. Также «Локомотив» договорился с английским защитником Стивеном Колкером из клуба «Куинс Парк Рейнджерс». Клуб покинули Эсекьель Хенти и Роман Шишкин, отданные в аренду, Арсений Логашов, с которым был разорван контракт, а также Александр Самедов, перешедший в «Спартак».
«Мы действуем исключительно в рамках финансового
Финансовый
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