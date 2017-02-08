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8 февраля 2017, 14:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кадыров: Уциева заслуженно считают одним из лучших защитников страны

Президент Чеченской Республики, почётный президент «Терека» Рамзан Кадыров назвал одним из лучших защитников России Ризвана Уциева, который выступает за «Терек» с 2005 года и является капитаном команды.

«Благодаря своему усердию, волевому характеру и таланту Ризван достиг отличных результатов в российской Премьер-Лиге. Его заслуженно считают одним из лучших защитников страны. В высшем дивизионе России он дебютировал в 2005 году. С тех пор его игра на позиции защитника “Терека” радует всех любителей футбола.

Ризван неоднократно признавался болельщиками и футбольными экспертами лучшим игроком “Терека”. Его мастерство и патриотизм, его преданность родному клубу имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова могут служить примером для всей команды. Я уверен, что вместе с нашим любимым “Тереком” он добьётся новых побед и достигнет новых высот в самых престижных турнирах», — написал Кадыров в «Инстаграме».

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