Кадыров: Уциева заслуженно считают одним из лучших защитников страны
Президент Чеченской Республики, почётный президент «Терека» Рамзан Кадыров назвал одним из лучших защитников России Ризвана Уциева, который выступает за «Терек» с 2005 года и является капитаном команды.
«Благодаря своему усердию, волевому характеру и таланту Ризван достиг отличных результатов в российской
Ризван неоднократно признавался болельщиками и футбольными экспертами лучшим игроком “Терека”. Его мастерство и патриотизм, его преданность родному клубу имени героя России
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