Мещеряков: Агенты футболиста Миранчука заинтересованы только в собственном кармане

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом журналистам заявил председатель совета директоров футбольного клуба, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заявил, что «Локомотив» сам вынудил 21-летнего игрока не оставаться в команде.

По информации ТАСС, игрок склоняется к переходу в казанский «Рубин», им также интересуются петербургский «Зенит» и «Краснодар».

«По Миранчуку как решится, так решится. Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане», — сказал Мещеряков.

В зимнее трансферное окно «Локомотив» пополнил 32-летний перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан. «У нас вообще многие специалисты в футболе, но давайте посмотрим, как он себя проявит в играх. Любой трансфер отличается тем, кто сколько стоит, и как проявлял себя до этого, у него есть потенциал, он показал себя хорошо в Германии. Да, был перерыв, на тренировках показывает себя хорошо», — отметил Мещеряков.

Фарфан выступал за перуанский клуб «Альянса Лима» (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, «Шальке» (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. Последним клубом игрока была «Аль-Джазира» из ОАЭ (12, 4), контракт с которой истек в октябре. —0—хе/вл.