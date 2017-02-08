Не «Зенит», так «Спартак». Что нужно знать о Георгии Тигиеве

Земля осетинская славна футбольными сынами. Совсем недавно республику в чемпионате России представляла целая, и временами очень симпатичная, команда. После краха «Алании» Северной Осетии только и остаётся, что радоваться успехам земляков, разбросанных по всей РФПЛ. Один из них, Георгий Тигиев, готовится сделать новый шаг в карьере. По нашей информации, не сегодня-завтра универсал «Анжи» может примкнуть к «Спартаку». А раз так, есть смысл полистать досье футболиста. Несмотря на молодость кандидата, оно полно любопытных страниц.

Беслан

О существовании в Северной Осетии Беслана мир узнал благодаря чудовищному теракту 2004 года. В футбольном отношении городок на берегу Терека примечателен по меньшей мере двумя фактами. Здесь родился и сделал первые удары по мячу будущий лидер ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев. В Беслане же прошло детство уроженца Владикавказа Георгия Тигиева.

Карате, баскетбол, танцы

Жора был разносторонним мальчиком. Прежде чем остановиться на футболе, попробовал себя в карате, баскетболе, даже танцах. В этом их с земляком Дзагоевым биографии схожи: Алан тоже предпочёл футбол единоборству — в его случае это был кикбоксинг.

Краснодар

На этом параллели с «армейцем», впрочем, и заканчиваются — начинаются отличия. Тигиев добирался до Премьер-Лиги более причудливым маршрутом — через Кострому и Петербург, а именно — клуб «Коломяги», учреждённый в 1904 году и возрождённый в 2000-м. В 2013 году юный защитник примкнул к «Кубани», но играл только за дубль. Что-что, а фланги обороны у южан были тогда укомплектованы капитально. Правую бровку бороздил Козлов, в ту пору не терявшийся даже перед Криштиану Роналду. Слева чередовались опытные Бугаев и Жавнерчик. В общем, шансов проявить себя у новичка не было. И дело тут не в консерватизме Мунтяну или Гончаренко. Дело в конкуренции и задачах. И то, и другое у «Кубани» ещё было на высоте. Команда в Лиге Европы играла, и достойно….

Петраков

К порогу Премьер-Лиги Георгия подвёл Петраков. Всего пару недель Валерий Юрьевич пробыл наставником торпедовской «молодёжки», но игровые и человеческие качества Тигиева успел оценить. Вскоре после собственного повышения Петраков подтянул в первую команду и молодого защитника. И не просто посадил на лавку, для количества и отчётности перед начальством, а облёк доверием. 3 мая 2015 года, за три недели до 20-летия, Тигиев дебютировал в РФПЛ, в домашнем матче с «Рубином» заменив Кацалапова. Игра увенчалась потрясающим спасением «автозаводцев», отыгравшихся с 0:2. Жаль, что этого почти никто не заметил — встреча прошла за закрытыми дверями (эхо скандальной гастроли чёрно-белой фанатской братии в Тулу).

«Торпедо»

Трудно поверить, но факт: с Тигиевым на поле безденежное и на этом основании многими причисленное к категории безнадёжных «Торпедо» ни разу не проиграло. После героической ничьей с «Рубином» москвичи разделили очки с «Динамо» и «Краснодаром» и победили «Урал» и «Мордовию». Все четыре матча Георгий отработал целиком. Они же стали последними — на всякий случай оговорюсь, пока — для некогда славного коллектива в высшем дивизионе.

Сборная

На исходе своего российского приключения Фабио Капелло изрядно удивил/обескуражил/повеселил (нужное подчеркнуть) общественность. В частности, в его расширенном, на 38 персон, списке «сборников» нашлось место сразу двум дублёрам ЦСКА, не сыгравшим ни минуты в РФПЛ (у Никиты Чернова в соответствующей графе до сих пор стоит прочерк, хотя прошло с тех пор без малого два года!). Под гриф «сенсация» попало и включение в расширенный состав Тигиева. О лучшем подарке за день до 20-го дня рождения парень не мог и мечтать! И пускай в «суженном» списке Капелло ячейки для фамилии Тигиев не нашлось, в личном деле молодого футболиста появилась многообещающая характеристика: «Отмечен Доном Фабио». А это уже, знаете ли, знак качества. Высокого качества.

«Анжи»

От погружения с «Торпедо» во вторую лигу в обход первой Тигиева избавил «Анжи». Не предложи дагестанский клуб контракт перспективному беку, это неминуемо сделал бы кто-то другой — такой «товар», да простит мне игрок аналогию, на отечественном рынке не залеживается. Даже странно, что его упустили большие клубы. Возможно, благодаря этому Тигиев и не остановился в развитии. В «Анжи» он получил главное для молодого исполнителя — доверие тренеров и регулярную практику.

«Зенит»

Летом 2016-го интерес к Тигиеву приписывали «Зениту». В СМИ даже сумма гипотетического трансфера называлась — 1 млн. Спустя две недели после «новости» питерский клуб действительно взял бывшего торпедовца в оборону, но другого — Новосельцева. Глядя, как теперь Иван грустит на скамейке питерского клуба, Георгий, быть может, и ловит себя на мысли: «На его месте мог быть я…».

Позиция

Если «Спартак» искал правого защитника с перспективой роста, способного со временем заменить Ещенко, то Тигиев не самая очевидная кандидатура. По первому параметру вопросов нет — 21 год, неплохой стаж игры в РФПЛ, аванс Капелло, опять-таки. Одно «но»: на проблемной для «Спартака» позиции Тигиев… практически не играл. Павел Врба использовал его либо слева в защите, либо справа в полузащите. Попутно развею ещё один стереотип — об импульсивности «владикавказского джигита». За без малого четыре десятка матчей в Премьер-Лиге Тигиев удостоился всего одного предупреждения, что говорит о выдержке и, отчасти, тактической грамотности футболиста. Занятно, что единственное удаление в этом сезоне Ещенко заработал в Каспийске, на бровке… Тигиева. Правда, не на нём, а на Берише.

«Пуйоль»

Обладатель столь пышной шевелюры обречён на дружеские подколки одноклубников и сравнения с «иконами стиля». Внешнему сходству с бывшим капитаном «Барселоны» Тигиев и обязан прозвищем Пуйоль. Цепкость и неуступчивость — в комплекте. Прочие характеристики, не говоря уже о достижениях, сравнивать рано. Вот и не будем.