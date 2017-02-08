Не «Зенит», так «Спартак». Что нужно знать о Георгии Тигиеве
Колоритный универсал из «Анжи» Георгий Тигиев — одной ногой в «Спартаке». Подходящий повод познакомиться с талантливым игроком поближе.
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Земля осетинская славна футбольными сынами. Совсем недавно республику в чемпионате России представляла целая, и временами очень симпатичная, команда. После краха «Алании» Северной Осетии только и остаётся, что радоваться успехам земляков, разбросанных по всей РФПЛ. Один из них, Георгий Тигиев, готовится сделать новый шаг в карьере. По нашей информации, не
Беслан
О существовании в Северной Осетии Беслана мир узнал благодаря чудовищному теракту 2004 года. В футбольном отношении городок на берегу Терека примечателен по меньшей мере двумя фактами. Здесь родился и сделал первые удары по мячу будущий лидер ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев. В Беслане же прошло детство уроженца Владикавказа Георгия Тигиева.
Карате, баскетбол, танцы
Жора был разносторонним мальчиком. Прежде чем остановиться на футболе, попробовал себя в карате, баскетболе, даже танцах. В этом их с земляком Дзагоевым биографии схожи: Алан тоже предпочёл футбол единоборству — в его случае это был кикбоксинг.
Краснодар
На этом параллели с «армейцем», впрочем, и заканчиваются — начинаются отличия. Тигиев добирался до
Петраков
К порогу
«Торпедо»
Трудно поверить, но факт: с Тигиевым на поле безденежное и на этом основании многими причисленное к категории безнадёжных «Торпедо» ни разу не проиграло. После героической ничьей с «Рубином» москвичи разделили очки с «Динамо» и «Краснодаром» и победили «Урал» и «Мордовию». Все четыре матча Георгий отработал целиком. Они же стали последними — на всякий случай оговорюсь, пока — для некогда славного коллектива в высшем дивизионе.
Сборная
На исходе своего российского приключения Фабио Капелло изрядно удивил/обескуражил/повеселил (нужное подчеркнуть) общественность. В частности, в его расширенном, на 38 персон, списке «сборников» нашлось место сразу двум дублёрам ЦСКА, не сыгравшим ни минуты в РФПЛ (у Никиты Чернова в соответствующей графе до сих пор стоит прочерк, хотя прошло с тех пор без малого два года!). Под гриф «сенсация» попало и включение в расширенный состав Тигиева. О лучшем подарке за день до 20-го дня рождения парень не мог и мечтать! И пускай в «суженном» списке Капелло ячейки для фамилии Тигиев не нашлось, в личном деле молодого футболиста появилась многообещающая характеристика: «Отмечен Доном Фабио». А это уже, знаете ли, знак качества. Высокого качества.
«Анжи»
От погружения с «Торпедо» во вторую лигу в обход первой Тигиева избавил «Анжи». Не предложи дагестанский клуб контракт перспективному беку, это неминуемо сделал бы
«Зенит»
Летом 2016-го интерес к Тигиеву приписывали «Зениту». В СМИ даже сумма гипотетического трансфера называлась — 1 млн. Спустя две недели после «новости» питерский клуб действительно взял бывшего торпедовца в оборону, но другого — Новосельцева. Глядя, как теперь Иван грустит на скамейке питерского клуба, Георгий, быть может, и ловит себя на мысли: «На его месте мог быть я…».
Позиция
Если «Спартак» искал правого защитника с перспективой роста, способного со временем заменить Ещенко, то Тигиев не самая очевидная кандидатура. По первому параметру вопросов нет — 21 год, неплохой стаж игры в РФПЛ, аванс Капелло,
«Пуйоль»
Обладатель столь пышной шевелюры обречён на дружеские подколки одноклубников и сравнения с «иконами стиля». Внешнему сходству с бывшим капитаном «Барселоны» Тигиев и обязан прозвищем Пуйоль. Цепкость и неуступчивость — в комплекте. Прочие характеристики, не говоря уже о достижениях, сравнивать рано. Вот и не будем.
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