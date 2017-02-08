Вагнер Лав: Если Гинер позовёт в ЦСКА, я вернусь тут же без промедления
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, который ныне играет за «Аланьяспор», готов вернуться в московский клуб.
Бразилец сказал, что, если президент «армейцев» Евгений Гинер его позовёт, он согласится без промедления.
«Я к Гинеру очень тепло отношусь. Он и правда был для нас как папа. Но мы давно не виделись. Единственное, в Монако встречался
Отметим, что контракт Вагнера Лава с «Аланьяспором» рассчитан на два года.
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