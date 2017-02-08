Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28702802/
8 февраля 2017, 13:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Вагнер Лав: Если Гинер позовёт в ЦСКА, я вернусь тут же без промедления

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, который ныне играет за «Аланьяспор», готов вернуться в московский клуб.

Бразилец сказал, что, если президент «армейцев» Евгений Гинер его позовёт, он согласится без промедления.

«Я к Гинеру очень тепло отношусь. Он и правда был для нас как папа. Но мы давно не виделись. Единственное, в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Но время мало что решает в таких отношениях. Так что повторю: если только президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедления», — цитирует Лава «Спорт день за днём».

Отметим, что контракт Вагнера Лава с «Аланьяспором» рассчитан на два года.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России