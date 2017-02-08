Вагнер Лав: Если Гинер позовёт в ЦСКА, я вернусь тут же без промедления

Бразилец сказал, что, если президент «армейцев» Евгений Гинер его позовёт, он согласится без промедления.



«Я к Гинеру очень тепло отношусь. Он и правда был для нас как папа. Но мы давно не виделись. Единственное, в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Но время мало что решает в таких отношениях. Так что повторю: если только президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедления», — цитирует Лава «Спорт день за днём».



Отметим, что контракт Вагнера Лава с «Аланьяспором» рассчитан на два года.