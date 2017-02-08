Гендиректор «Томи» не уверен, что с клуба будет снят запрет на регистрацию футболистов
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вопрос снятия с «Томи» запрета на регистрацию новых игроков текущей зимой остается открытым. Об этом ТАСС сказал генеральный директор футбольного клуба Руслан Киселев.
«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона,
На вопрос, сможет ли быть снят запрет с «Томи» до конца трансферного окна, Киселев ответил: «Не могу это утвердительно сказать, все зависит от количества финансов, которое мы получим. Сейчас стадия оформления документов, после чего начнутся выплаты. Пока не знаю, когда будет решен вопрос».
«Томь» после 17 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата с девятью очками. В понедельник заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев заявил журналистам, что клуб в любом случае не сможет найти деньги для выступления команды в
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