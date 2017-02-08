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8 февраля 2017, 12:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гендиректор «Томи» не уверен, что с клуба будет снят запрет на регистрацию футболистов

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вопрос снятия с «Томи» запрета на регистрацию новых игроков текущей зимой остается открытым. Об этом ТАСС сказал генеральный директор футбольного клуба Руслан Киселев.

«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона, из-за чего Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб запрет на регистрацию новых игроков. В то же время клуб покинули почти все игроки, выступавшие за команду в первой части сезона. Если клуб до конца трансферного окна в России (закрывается в ночь на 25 февраля) не сможет снять запрет, команде придется обходиться теми игроками, которые остались в команде, и футболистами молодежного состава клуба.

На вопрос, сможет ли быть снят запрет с «Томи» до конца трансферного окна, Киселев ответил: «Не могу это утвердительно сказать, все зависит от количества финансов, которое мы получим. Сейчас стадия оформления документов, после чего начнутся выплаты. Пока не знаю, когда будет решен вопрос».

«Томь» после 17 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата с девятью очками. В понедельник заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев заявил журналистам, что клуб в любом случае не сможет найти деньги для выступления команды в премьер-лиге в будущем сезоне. По его словам, задача клуба — играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. «Томь» не станет предлагать контракты двум футболистам из Ливии — 19-летнему полузащитнику Осаме Албедви и 20-летнему нападающему Муфтаху Тактаку, которые находились на просмотре в команде. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор томичей Руслан Киселев.
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