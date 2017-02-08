Гендиректор «Томи» не уверен, что с клуба будет снят запрет на регистрацию футболистов

«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона, из-за чего Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб запрет на регистрацию новых игроков. В то же время клуб покинули почти все игроки, выступавшие за команду в первой части сезона. Если клуб до конца трансферного окна в России (закрывается в ночь на 25 февраля) не сможет снять запрет, команде придется обходиться теми игроками, которые остались в команде, и футболистами молодежного состава клуба.

На вопрос, сможет ли быть снят запрет с «Томи» до конца трансферного окна, Киселев ответил: «Не могу это утвердительно сказать, все зависит от количества финансов, которое мы получим. Сейчас стадия оформления документов, после чего начнутся выплаты. Пока не знаю, когда будет решен вопрос».