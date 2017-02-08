«Томь» не станет предлагать контракты двум ливийским футболистам

Ливийские игроки должны были отправиться на первый сбор команды, однако, как стало известно, смогли присоединиться к ней только на втором. В команде игроки пробыли четыре дня.

«Мы не станем предлагать им контракты, они покинули команду. Таково решение тренерского штаба», — сообщил Киселев.

Тактак, выступающий на позиции атакующего полузащитника, осенью начал привлекаться в сборную страны, попадал в заявки на матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года, однако на поле не выходил. 8 января он вышел на поле в товарищеской встрече со сборной Сенегала (1:2). Албедви неоднократно вызывался в молодежную сборную страны. Игроки могли стать первыми в истории представителями Ливии в чемпионате России.