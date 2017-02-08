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8 февраля 2017, 11:18 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гуськов: Задачи «Ростова» — попасть в первую пятерку РФПЛ и максимально продвинуться в ЛЕ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Задачи футбольного клуба «Ростов» на вторую часть сезона — попадание в пятерку лучших команд чемпионата России и выход в максимально позднюю стадию Лиги Европы. Об этом ТАСС заявил первый заместитель губернатора, куратор клуба от области Игорь Гуськов.

После 17 туров чемпионата страны «Ростов» с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с пражской «Спартой» (16 февраля — дома, 23-го — на выезде).

«Губернатор сформулировал задачи для команды: для чемпионата страны для нас очень важно, чтобы клуб попал в пятерку лучших команд, что касается Лиги Европы, “Ростов” с этим составом может побороться за высокие места и, надеемся, что пройдет максимально, — заявил Гуськов. — Для меня было бы хорошим результатом, если бы “Ростов” попал в четвертьфинал, но, думаю что при определенном раскладе, клуб может пройти и дальше».

Ранее СМИ сообщали об интересе других клубов сразу к нескольким игрокам «Ростова» — Кристиану Нобоа, Дмитрий Полозу, Сердару Азмуну. На вопрос, уверен ли он в том, что клубу удастся сохранить весь состав до конца закрытия трансферного окна в России (в ночь на 25 февраля), собеседник ТАСС ответил: «У нас полностью сохранился состав, который играл в Лиге чемпионов. Всех, кого необходимо, по мнению тренера, мы заявили на Лигу Европы. Сейчас завершился второй учебно-тренировочный сбор, идет плановая подготовка ко второму кругу и Лиге Европы; все в порядке в команде, никого мы не потеряли».

В прошлом сезоне «Ростов» под руководством Бердыева занял второе место в чемпионате страны, что позволило клубу впервые в истории стартовать в Лиге чемпионов. Ростовчане прошли два раунда квалификации, а на групповом этапе заняла третье место в квартете с испанским «Атлетико», немецкой «Баварией» и голландским ПСВ.

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Руководство Ростовской области довольно сотрудничеством с тренером футбольного клуба «Ростов» Курбаном Бердыев и хочет продолжить его в следующем сезоне; вопрос этот будет поднят в июне. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель губернатора, куратор клуба от области Игорь Гуськов.
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