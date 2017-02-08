Руководство области хочет продолжить сотрудничество с тренером ФК «Ростов» Бердыевым

По окончании прошлого сезона, который стал самым успешным в истории клуба (второе место в чемпионате и право выступить в Лиге чемпионов), Бердыев покинул команду. Специалист вел переговоры с московским «Спартаком» и «Локомотивом», а также с Российским футбольным союзом (РФС), который предложил ему пост главного тренера сборной страны. В итоге, в середине августа было объявлено, что Бердыев будет консультировать «Ростов» в ближайших матчах квалификации Лиги чемпионов, а 9 сентября «Ростов» сообщил, что специалист назначен на должность вице-президента- тренера клуба.

«Бердыев — уникальный тренер, считаю, это лучший тренер в России и один из лучших в Европе, — заявил Гуськов. — “Ростову” крупно повезло, что именно он встал у руля команды в такое непростое для клуба время. Результат, который команда демонстрирует последние два сезона, свидетельствует о том, что он может поставить игру, а футболисты каждый на своей позиции могут приносить максимум пользы; результат говорит сам за себя. Мы довольны и хотели бы, чтобы он продолжал работу в клубе».

По ходу текущего сезона Бердыев полностью контролирует тренировочный процесс команды, а также выполняет менеджерские функции, в частности, ведение трансферной политики. В чемпионате команда после 17 туров занимает седьмое место с 25 очками. В Лиге чемпионов ростовчане смогли пройти два раунда квалификации, переиграв по сумме двух матчей бельгийский «Андерлехт» и голландский «Аякс», а групповой этап завершила на третьем месте, набрав пять очков в квартете с испанским «Атлетико», немецкой «Баварией» и голландским ПСВ. В 1/16 финала Лиги Европы команда Бердыева сыграет с чешской «Спартой».

Ранее портал «Реальное время» сообщал, что по окончании сезона Бердыев возглавит московский «Локомотив». Гуськов утверждает, что такие разговоры со специалистом не ведутся.

«Курбан Бекиевич Бердыев сейчас сосредоточен на подготовке команды к игре во втором круге чемпионата страны и в Лиге Европы, и все мысли, все действия направлены именно на это. Что будет происходить в июне 2017 года после завершения второго круга, участия команды в Лиге Европы, руководство клуба и его учредители — правительство Ростовской области, будет обсуждать именно в июне. Пока такой проблемы для нас не существует, и данный вопрос никто не инициирует и никто им не занимается — ни Бердыев, ни правительство Ростовской области», — сказал он.