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8 февраля 2017, 10:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сербский хавбек Мияилович стал игроком «Крыльев Советов»

Обновлено: 11:23
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник Срджан Мияилович продолжит карьеру в России.

Сербский футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом 23-летнего игрока был турецкий «Кайсериспор». Срджан является опорным полузащитником. На серьезном уровне футболист заявил о себе, играя за «Црвену Звезду». Мияилович выступал за национальные сборные Сербии разных возрастов. За основную сборную дебютировал в 18 лет.

На какой срок рассчитан договор с Мияиловичем, не сообщается.

Крылья Советов
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