Сербский хавбек Мияилович стал игроком «Крыльев Советов»
Полузащитник Срджан Мияилович продолжит карьеру в России.
Сербский футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщает
Последним клубом 23-летнего игрока был турецкий «Кайсериспор». Срджан является опорным полузащитником. На серьезном уровне футболист заявил о себе, играя за «Црвену Звезду». Мияилович выступал за национальные сборные Сербии разных возрастов. За основную сборную дебютировал в 18 лет.
На какой срок рассчитан договор с Мияиловичем, не сообщается.
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