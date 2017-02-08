Сербский хавбек Мияилович стал игроком «Крыльев Советов»

Сербский футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Последним клубом 23-летнего игрока был турецкий «Кайсериспор». Срджан является опорным полузащитником. На серьезном уровне футболист заявил о себе, играя за «Црвену Звезду». Мияилович выступал за национальные сборные Сербии разных возрастов. За основную сборную дебютировал в 18 лет.



На какой срок рассчитан договор с Мияиловичем, не сообщается.