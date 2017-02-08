Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28699593/
8 февраля 2017, 10:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мияилович: Веллитон рассказал мне об особенностях российского футбола

Полузащитник Срджан Мияилович, который подписал контракт с «Крыльями Советов», поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб.

Перед тем как перебраться в Россию, сербский футболист спрашивал о чемпионате у экс-игрока «Спартака» Веллитона, с которым Мияилович играл в «Кайсериспоре».

«Я знаю, что “Крылья Советов” — это клуб с историей, со своими традициями. Очень доволен, что становлюсь частью этой команды. Хочу принести “Крыльям” максимум пользы и двигаться с этим клубом только вперёд.

Мы немного поговорили с Веллитоном перед моим переходом в “Крылья”. Он рассказал мне о Премьер-лиге и особенностях российского футбола. Веллитон — классный парень и отличный футболист. Хочу, чтобы у него и “Кайсериспора” всё было хорошо.

Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как всё сложится дальше. Повторюсь — хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов», — цитирует Мияиловича пресс-служба «Крыльев Советов».

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России