Мияилович: Веллитон рассказал мне об особенностях российского футбола

Перед тем как перебраться в Россию, сербский футболист спрашивал о чемпионате у экс-игрока «Спартака» Веллитона, с которым Мияилович играл в «Кайсериспоре».



«Я знаю, что “Крылья Советов” — это клуб с историей, со своими традициями. Очень доволен, что становлюсь частью этой команды. Хочу принести “Крыльям” максимум пользы и двигаться с этим клубом только вперёд.



Мы немного поговорили с Веллитоном перед моим переходом в “Крылья”. Он рассказал мне о Премьер-лиге и особенностях российского футбола. Веллитон — классный парень и отличный футболист. Хочу, чтобы у него и “Кайсериспора” всё было хорошо.



Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как всё сложится дальше. Повторюсь — хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов», — цитирует Мияиловича пресс-служба «Крыльев Советов».