Мияилович: Веллитон рассказал мне об особенностях российского футбола
Полузащитник Срджан Мияилович, который подписал контракт с «Крыльями Советов», поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб.
Перед тем как перебраться в Россию, сербский футболист спрашивал о чемпионате у
«Я знаю, что “Крылья Советов” — это клуб с историей, со своими традициями. Очень доволен, что становлюсь частью этой команды. Хочу принести “Крыльям” максимум пользы и двигаться с этим клубом только вперёд.
Мы немного поговорили с Веллитоном перед моим переходом в “Крылья”. Он рассказал мне о
Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как всё сложится дальше. Повторюсь — хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов», — цитирует Мияиловича
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