Луис Адриано: Алекс сказал, что «Спартак» платит вовремя

— Когда вы прилетели в Шереметьево, то ажиотаж был, словно в Москве оказался Месси или Роналду.

— Было приятно, что меня так встретили. Общение необходимо для всех, и я это понимаю.

— Тогда почему вы не ответили ни на один вопрос?

— Я не мог говорить.





— Вам запретили?

— Нет. Просто не было времени, чтобы остановиться. Мы сильно опаздывали. Самолёт задержался на три часа, багаж тоже опоздал. Из аэропорта поехал на стадион, так что мой день закончился, когда перевалило за час ночи.

— Год назад в китайском аэропорту вы были в шарфе «Цзянсу», но трансфер сорвался в последний момент. Почему?

— Увы, не сошлись. Мы не пришли к тому, что до этого обговорили.



— В Италии вы позировали с шарфом, который уже стал знаменитым. Понимали, что там написано?

— Нет.



— А кто рассказал?

— Каррера.



— А чей это был шарф?

— Его же.



— Вы одним из первых в РФПЛ начали прямые трансляции в «Инстаграме». Сколько раз в день общаетесь с подписчиками?

— Сколько захочу. Обычно выхожу на связь перед сном, потому что днём я отдыхаю после тренировок. Могу находиться в прямом эфире более получаса.



— Зачем вы этим занимаетесь?

— Потому что это интересно подписчикам. Они меня расспрашивают в чате, и мне нетрудно ответить — про музыку, ещё про что-то. Вопросы идут на португальском, английском, иногда чуть-чуть даже по-русски отвечаю. Хотя на этом языке я не умею читать.



— Среди тех, кто вам пишет, большинство незнакомые люди?

— Да, но есть и друзья из Порту-Алегри, которые рассказывают новости о городе. В «Инстаграме» сидят и мои родственники — отец, мать, брат и жена.



— Известные футболисты на вас тоже подписаны?

— Давид Луис мне пишет в прямом эфире. За мной следят Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо…



«Я тот, кто всегда стремится в штрафную соперника»

— На одном из включений вы сидели в номере отеля с Маурисио, Фернандо и Зе Луишем.

— Да, собрались у Маурисио поиграть в шашки. Не скажу, что кто-то из нас лучший. Все играем примерно на одном уровне.



— Как вы отметили день рождения Зе Луиша?

— Взяли у отеля такси и поехали на шопинг в Дубай. Закупились немного, спели поздравления в ресторане. Как не составить компанию имениннику? Мне кажется, он был доволен.



— Дубай понравился больше Абу-Даби?

— Не знаю, где лучше. Я толком не видел Абу-Даби. Мы там только тренировались.



— Какие у вас сложились отношения с Зе Луишем — вашим главным конкурентом в борьбе за позицию центрального нападающего?

— Он отличный парень. Мы легко сошлись, потому что говорим на одном языке. Зе Луиш отлично встретил меня и сейчас является моим большим другом.



— А как вы начали общаться?

— Я раньше него приехал в аэропорт. Он подошёл ко мне поздороваться, и мы сразу начали общаться.



— Игроки «Спартака» рассказывали, что Каррера много занимается тактикой. В вашей карьере были тренеры, которые уделяли ей больше внимания?

Цитата — У меня пока есть опыт работы с Каррерой только на сборах. Мы много работаем и над физикой, и над тактикой. Не знаю, как будет в ходе чемпионата.



На данный момент тренер, при котором у меня было больше всего занятий по отработке тактики, — это Синиша Михайлович.



— Российские фанаты ещё не очень хорошо вас знают. Какие сильные и слабые стороны есть у футболиста Луиса Адриано?

— Я центральный нападающий. Тот, кто всегда стремится в штрафную соперника. Хорошо играю головой, есть скорость, стараюсь помогать партнёрам в обороне.



— Вы играете в FIFA 17?

— В FIFA — редко, больше люблю Call of duty онлайн.



— Тем не менее известна статистика ваших навыков в FIFA 17. Насколько она похожа на реальность?

— Пожалуй, всё верно. Написано, что самая сильная сторона — удар. Да, замыкаю я неплохо. А в защите я не так хорош, это правда.



— Свою скорость вы продемонстрировали в матче с «Жилиной», когда на 87-й минуте обогнали соперника, хотя он был на три метра ближе к мячу.

— Да, удалось выиграть забег. Увы, дойдя до ворот, пробил в перекладину. Но со скоростью у меня никогда не было проблем.



— Хотя на первой тренировке в 2017 году казалось, что она вам давалась тяжело.

— Я мог сказать, что закончу занятие раньше партнёров, но этого не потребовалось. Хотя было трудно. Дело в том, что я в отпуске почти не поддерживал форму. Проводил время с семьёй в родном Порту-Алегри. Начинать всегда непросто, но сейчас чувствую себя хорошо.





«Ситуация должна была измениться — я не мог дальше находиться вне игры»

— «Спартак» заплатил за вас «Милану» миллион евро. Не маловато за такого футболиста, как вы?

— Я приходил в «Милан» играть. Тренер сделал ставку на других футболистов. Так сложилось, что мне нужно было уходить. Ситуация должна была измениться — я не мог дальше находиться вне игры и лишь тренироваться.



— Сколько у вас татуировок?

— Ох… Я не считал. Их очень много: на руках, плечах, груди, голени…



— Когда сделали первую?

— В Донецке. Примерно в 2010 году.



— Поддерживаете связь с людьми из этого города?

— Да. За восемь лет в «Шахтёре» я со многими познакомился. Фанаты говорили, что вроде обстановка там чуть-чуть успокоилась.



— Что чувствуете, когда видите фотографии повреждённой «Донбасс Арены»?

— Для всех нас это очень печальные события. Я говорю не только про стадион, но и про весь город, который раньше был абсолютно спокойным.



— Будете рады снова встретить Луческу?

— Он сильно помог моей карьере состояться. Я ведь в «Шахтёр» пришёл ещё совсем молодым (в 19 лет. — Прим. «Чемпионата»). И за всё, что он сделал для меня, я ему благодарен. Но я бы не хотел, чтобы об этом много говорили перед матчем «Спартака» и «Зенита». Всё-таки это историческое противостояние, которое намного шире, чем моя встреча с Луческу.



— Чему вас научил Луческу?

— Он был моим отцом. Я многого не понимал. Он успокаивал меня, объяснял, как должен двигаться нападающий, как владеть мячом. Благодаря этому я достиг того уровня, который у меня есть сейчас.



— Когда последний раз общались с Луческу?

— В ноябре. Он мне написал сообщение, и я ему перезвонил. Луческу спрашивал, как поживают мои дети, как у меня складываются дела в Милане, почему не играю.



— Я недавно говорил с Луческу о вас. Он сказал, что итальянский футбол вам не подходил.

— Наверное, Луческу прав. Мне кажется, мне дали мало возможностей проявить себя. Может быть, мои характеристики — действительно не совсем под итальянский футбол.



— У вас было несколько причин, чтобы взять 12-й номер?

— Да. Во-первых, это номер Алекса, который многое сделал для «Спартака». А во-вторых, у меня день рождения 12 апреля. Ну и ещё это номер болельщиков. Такое вот совпадение. Хотя раньше я никогда не играл с этой цифрой на спине.