«Спартак» согласовал с Тигиевым условия контракта

По информации «Чемпионата», агент 21-летнего футболиста Павел Андреев уже согласовал с руководством московского клуба условия контракта. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.



Тигиев перешёл в «Анжи» летом 2015 года из московского «Торпедо». В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в 14 матчах, 12 из которых начал в стартовом составе, но не отметился результативными действиями. Тигиев выступает на позиции крайнего защитника.