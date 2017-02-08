«Спартак» согласовал с Тигиевым условия контракта
Защитник Георгий Тигиев перейдёт из «Анжи» в «Спартак».
По информации «Чемпионата», агент 21-летнего футболиста Павел Андреев уже согласовал с руководством московского клуба условия контракта. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.
Тигиев перешёл в «Анжи» летом 2015 года из московского «Торпедо». В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в 14 матчах, 12 из которых начал в стартовом составе, но не отметился результативными действиями. Тигиев выступает на позиции крайнего защитника.
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