Массимо Каррера: «Спартак» тоже хотел подписать Ивановича

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ШЕСТИ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ ДОСТАТОЧНО

— В роли главного тренера вы впервые столкнулись с таким опытом, как длительные зимние сборы. Все ли идет по плану — или есть вещи, которые беспокоят?

— Не сказал бы, что для меня это что-то новое. В Италии точно такую же предсезонку проводят летом, особой разницы нет. Радует, что все ребята хорошо работают, очень стараются, местный климат нам в этом помогает. А моментов, вызывающих тревогу, пока нет никаких.

— Какую первую фразу произнесли команде после выхода из отпуска?

— Точно не вспомню. Но дал понять всем игрокам, что впереди нас ждет 13 финалов. Наша цель приближается. И к каждому из оставшихся матчей необходимо отнестись именно как к решающему. Сегодня нужно полностью забыть все, что мы сделали прежде. И наше промежуточное достижение — первое место — аннулируется, потеряет всякий смысл, если не выиграем чемпионат.

— Сколько в среднем на сборах длится рабочий день главного тренера «Спартака»?

— Побольше, чем у футболистов. Они тренируются и восстанавливаются, а я уже в промежутках между занятиями составляю план, что-то постоянно пытаюсь придумать, анализирую.

— «Спартак» при вас стал довольно закрытой командой в том плане, что вы нечасто общаетесь с прессой, а журналистам на тренировки почти не попасть. Не хотите, чтобы команда отвлекалась, или боитесь, что будут раскрыты какие-то секреты?

— Не приглашаю представителей СМИ, поскольку не хочу, чтобы последовало полноценное описание тренировочного процесса. Более того, репортеров нет и, возможно, никогда не будет во время тактических занятий. Переживаю, что это все появится в прекрасно расписанном виде в газетах.

Цитата А что касается редких интервью, больше предпочитаю делать дело, а не говорить.

— Вы не раз утверждали, что тактика — основа футбола, однако в России ей уделяется не первостепенное значение. Удалось в ходе сборов заложить больший объем теоретических знаний?

— Не стал бы говорить, что в России не уделяют внимание тактике, просто здесь к ней другой подход. Под этим понятием имею в виду организацию игры команды, где каждый футболист знает свое место на поле и понимает, что ему делать в любой ситуации.

— Но тот самый объем знаний сейчас больше, чем был тогда, когда вы только-только возглавили «Спартак»?

— Да, конечно.

— Всех интересует, почему в ходе подготовки сделан упор именно на тренировки, а не на контрольные матчи. Вначале «Спартак» запланировал лишь четыре спарринга, позже это число выросло до шести. А «Зенит», к примеру, провел уже 11.

— Сначала нужно выполнить хороший объем работы на занятиях, а потом, под конец сборов, уже думать об играх.

— Шесть достаточно для того, чтобы войти в тонус?

— Да.

— В предпоследнем туре первой части чемпионата красно-белые уступили «Крыльям» со счетом 0:4. Сейчас выяснили для себя главную причину того провала?

— Да. Ты никогда не должен выходить на поле с мыслями, что уже победил. Если у тебя хромает концентрация, то сразу очень легко проиграешь. В футболе бывают такие уроки, важно уметь извлекать из них пользу. Зачастую ты получаешь больший заряд энергии от поражения 0:4, нежели от победы с таким же счетом. Когда уступаешь с минимальной разницей, еще могут появиться какие-то оправдания — неверный офсайд, плохое судейство и так далее… Но если тебя громят, тут уже ничего подобного не скажешь. Причины в таких случаях внутри нас самих.

— То есть это не футбольное поражение, а именно ментальное?

— Да, считаю именно так. Возможно, мы неправильно подошли к той встрече. И говорю, кстати, не только о футболистах, а о всей команде, о «Спартаке» в целом.

Дмитрий КОМБАРОВ и Андрей ЕЩЕНКО. Спорт-Экспресс

В ПЛАНАХ — ПОКУПКА КРАЙНЕГО ЗАЩИТНИКА-УНИВЕРСАЛА

— Приобретения этой зимой еще будут?

— Пока что нет.

— Неужели не считаете, что на флангах обороны хватает запаса прочности, где у Комбарова и Ещенко по сути нет конкуренции?

— На любой без исключения позиции у нас может всегда сыграть кто-то другой. Дело не в конкуренции.

— То есть еще один крайний защитник вам не нужен?

— В планах его приобретение, не скрою, есть. Хотим найти универсала, который смог бы выходить и справа, и слева. Пока мы в поисках.

— До конца трансферного окна новичка на это место не ждать?

— (Смеется). Не знаю, ждать его или нет, но я стараюсь отыскать. И надеюсь, что это получится.

— Из «Челси», который возглавляет ваш друг Антонио Конте, в Россию вернулся Иванович. У вас не возникало желания его приобрести?

— Мы попробовали, но он предпочел «Зенит». Но действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге.

— Как самочувствие Боккетти и Зе Луиша, которые осенью выбывали из-за травм?

— Сейчас уже все хорошо. Оба начали тренироваться в общей группе.

ЛУИЗ АДРИАНУ И ЗЕ ЛУИШ МОГУТ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ

— Как вам Луиз Адриану — в тренировках и матчах?

— Все идет хорошо. Ему еще требуется время, поскольку он давно не играл. Но работает бразилец отлично, вливается в коллектив. То же самое могу сказать про Самедова и Джикию. Всех их мы еще должны встроить в командные механизмы. И время для этого есть.

— Видите ли вариант, при котором Луиз Адриану и Зе Луиш смогут выходить на поле одновременно? Или считаете их похожими по стилю?

— Нет, они разноплановые. И, естественно, могут выступать вместе.

— В матче против «Жилины» вы опробовали Самедова на не родной левой бровке. Как впечатления?

— Я должен ставить такие опыты, чтобы понять, как лучше строить наш футбол и менять состав. Считаю, Александр может играть там. Требуется лишь, чтобы он сам убедился в этом. Все-таки Самедов не первый правоногий футболист, который перебирается на левый фланг.

— Ходили разговоры, что вы можете задействовать его и на месте «под нападающим».

— Да, конечно. И на этой позиции он тоже способен быть полезным.

— Конте использует 3−4−3 и добивается потрясающего успеха с «Челси». Вы никогда не думали опробовать эту расстановку?

— (Смеется). А почему мы должны что-то менять? Вроде не последние в таблице. Так что не вижу повода.

ОТДАТЬ ОДНОГО ВРАТАРЯ В АРЕНДУ? МНЕ НУЖНЫ ВСЕ ТРОЕ!

— Поповым и Таски интересовались другие клубы, но в итоге они по-прежнему в «Спартаке». Вы просили остаться?

— Это их решение. И Сердар, и Ивелин для нас очень важные фигуры. У них имелись предложения, но уходить ребята не захотели. Иначе поступил бы также, как в случае с Ромулу — у человека было желание вернуться в Бразилию, и мы его отпустили.

— С приходом Селихова в «Спартаке» оказалось три равноценных вратаря. Вам нужны все? Или кого-то, возможно, отдадите в аренду?

— Мне нужны все. У любой хорошей команды — три голкипера. Повезло, что у меня три сильных исполнителя на этой позиции, и всех оставлю.

— Все отмечают, что при вас улучшились бойцовские качества «Спартака». Как добиваетесь роста командного духа? Личный пример, специальная методика?

— Просто стараюсь передавать свои взгляд на футбол ребятам, мотивировать их, каждый раз объяснить, насколько важны отдельный матч и даже любая тренировка.

— Говорите им: «Будьте злыми на поле?».

— Дело не в злости. Требуется желание: бегать больше, чем соперник, лучше играть. И только тогда будет результат.

Антонио КОНТЕ со своим тренерским штабом в сборной Италии. Reuters

МОГ БЫ ПОВТОРИТЬ ПОСТУПОК КОНТЕ

— Уже понятно, что вы очень эмоциональный. А могли бы теоретически толкнуть помощника, как сделал Конте в ходе встречи с «Арсеналом»?

— (Смеется). Все возможно. Не буду отрицать. Но, конечно, это никогда не станет знаком неуважения по отношению к коллеге. Просто элемент страсти и огня, которые бушуют внутри меня во время матчей.

Цитата Когда ты сконцентрирован на 100 процентов, ребята на поле — тоже, то хочешь, чтобы все остальные на скамейке тоже были с нами на одной волне и погружались в каждый эпизод. Такие поступки делаются во благо команды — а не из-за какого-то пренебрежения к человеку.

— В финале чемпионата Европы Криштиану Роналду затмевал своим поведением главного тренера португальцев Фернанду Сантуша. Вы такое поведение смогли бы терпеть от игрока — пусть даже главной звезды?

— Не могу сказать, не попадал в такую ситуацию.

— Кто самый эмоциональный футболист в вашем «Спартаке»?

— Думаю, в этом плане все ребята находятся на одном уровне. Каждый отдает себе отчет, что нужно для победы и как для нее нужно себя вести. И все понимают: без страсти, без игры от сердца не добиться успеха.

— Можно ли будет весной, после сборов, говорить, что «Спартак» стал командой, которую построили уже именно вы, а не предшественник?

— Да, естественно. Единственное, не я приглашал большинство футболистов, они оказались в клубе давно, еще до меня. Но я придал команде другой облик и постарался передать каждому свои мысли о футболе. И делал это, можно сказать, с нуля, пользуясь своими идеями, а не чужими.

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РОССИЯ ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО БОЛЕЛЬЩИКИ «СПАРТАКА», МОСКВА И ДОБРЫЕ ЛЮДИ

— Вас лично и членов тренерского штаба уже не раз видели на контрольных матчах «Краснодара» — соперника по первому весеннему туру. Что-то подсмотрели?

— Да, съездил пару дней назад на их спарринг, поскольку это было недалеко. Хотя мог бы спокойно посмотреть и на компьютере. Некоторые моменты, которые, не исключено, пригодятся в будущем, мы пометили.

— Среди болельщиков популярностью пользуется ваш помощник Роман Пилипчук. Можете рассказать поподробнее о нем, о его функциях?

— Рома? Он остался в моем штабе, поскольку прилично помогает изучать соперников, когда вместе смотрим матчи. Пилипчук очень хорошо понимает футбол. Также и во время наших игр: если я отвлекаюсь на какие-то моменты, то Роман замечает другие эпизоды, оставшиеся без моего внимания. Рад, что он с нами.

— Ваш соотечественник Боккетти выразил готовность дойти до Италии пешком в случае выигрыша золота. Готовы пойти вместе с ним?

— Конечно. Да мы в таком случае все пойдем пешком в свои страны!

— Вы проработали в России полгода. Назовите три слова или понятия, с которыми ассоциируется наша страна.

— Хорошо, но первое обязательно в рамках «Спартака» — это болельщики, наш 12-й игрок. Они нам очень помогают, спасибо им за теплоту, мы без них не можем. Второе: Москва — очень красивый город. Помимо пробок, конечно! А третье: хорошие и приятные русские люди.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Эстепоны.