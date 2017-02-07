Могилевец не будет продлевать контракт с «Зенитом»

24-летний игрок дважды уходил в аренду — в «Рубине» и «Ростове» он был одной из ключевых фигур в команде. В «Зените» же в текущем чемпионате Могилевец провел лишь один матч. По данным «СЭ», интерес к игроку проявляют «Спартак», «Рубин» и «Ростов» — сам футболист склоняется к подписанию контракта с ростовчанами.