В федерации футбола Перу рады, что Фарфан перешёл в «Локомотив»

32-летний футболист искал новую команду с октября 2016 года после ухода из «Аль-Джазиры». Последний раз Фарфан играл за перуанскую сборную в марте прошлого года.



«Я очень рад, что Фарфан перебрался в Россию, чемпионат там возобновится лишь в марте, и у него будет много времени для того, что набрать хорошую форму. Возмутительно, что игрок его уровня так долго искал новый клуб», — цитирует Облитаса RPP Noticias.