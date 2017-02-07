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7 февраля 2017, 22:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В федерации футбола Перу рады, что Фарфан перешёл в «Локомотив»

Спортивный директор федерации футбола Перу Хуан Карлос Облитас выразил радость по поводу того, что нападающий национальной команды страны Джефферсон Фарфан нашёл себе новый клуб, подписав в январе контракт с московским «Локомотивом».

32-летний футболист искал новую команду с октября 2016 года после ухода из «Аль-Джазиры». Последний раз Фарфан играл за перуанскую сборную в марте прошлого года.

«Я очень рад, что Фарфан перебрался в Россию, чемпионат там возобновится лишь в марте, и у него будет много времени для того, что набрать хорошую форму. Возмутительно, что игрок его уровня так долго искал новый клуб», — цитирует Облитаса RPP Noticias.

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