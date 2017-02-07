Украинцы Дедечко и Антонов не подошли «Анжи»
Полузащитник Денис Дедечко и нападающий Алексей Антонов не сумели пройти просмотр в «Анжи». Об этом сообщает Tribuna.com.
Также сообщается, что оба украинца уже покинули расположение команды. 29-летний Дедечко выступал в «Ворскле», «Астане», «Александрии» и российском СКА Хабаровск. Последним клубом 30-летнего Антонова была «Габала», в составе которой он провел 32 матча и забил семь голов.
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