Украинцы Дедечко и Антонов не подошли «Анжи»

Также сообщается, что оба украинца уже покинули расположение команды. 29-летний Дедечко выступал в «Ворскле», «Астане», «Александрии» и российском СКА Хабаровск. Последним клубом 30-летнего Антонова была «Габала», в составе которой он провел 32 матча и забил семь голов.