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7 февраля 2017, 21:21 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Рубин» отказался играть с «Краснодаром» на сборе в Испании

«Краснодар» был вынужден сменить соперника по заключительному контрольному матчу зимних сборов команды, информирует клубная пресс-служба.

Краснодар был вынужден сменить соперника по заключительному контрольному матчу зимних сборов команды. Увеличить
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Решение было принято в связи с отказом «Рубина» сыграть с «быками». Вместо казанцев против «Краснодара» выступит команда третьего испанского дивизиона — «Марбелья». Встреча состоится 9 февраля и начнется в 17.00 по московскому времени.

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