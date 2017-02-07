«Рубин» отказался играть с «Краснодаром» на сборе в Испании

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Решение было принято в связи с отказом «Рубина» сыграть с «быками». Вместо казанцев против «Краснодара» выступит команда третьего испанского дивизиона — «Марбелья». Встреча состоится 9 февраля и начнется в 17.00 по московскому времени.