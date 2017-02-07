«Зенит» отыгрался на корейцах

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«Зенит» победой завершил сборы в Испании. Во вторник сине-бело-голубые одолели в Аликанте корейский «Соннам», причем игра прошла без зрителей в закрытом режиме (ранее питерцы по той же схеме встретились в ОАЭ с оманским «Сухаром»).

В концовке намеченной программы «Зениту» достался откровенно посредственный противник. Так, в предыдущем чемпионате Кореи «Соннам» из одноименного города занял предпоследнее, 11-е место.

В стыковых матчах за право сохранить прописку в элите «пегасы», как называют игроков команды болельщики, дважды разошлись ничьей с «Гангвоном» (0:0 в гостях, 1:1 дома).

То есть по спортивному принципу путевку наверх завоевал представитель младшего по рангу дивизиона. Однако в таблице очередного первенства, которое стартует весной, фигурирует не он, а «Соннам». Кроме того, число участников Кей-лиги сократилось до 10 клубов.

Некоторые подробности схватки «Зенит» — «Соннам» сообщает официальный сайт петербургской команды. Подопечные Мирчи Луческу действовали в следующем составе:

Бабурин (М. Кержаков, 46), Нету (Каккоев 70), Иванович (Кришито, 46), Чернов (Жирков, 46), Зуйков (Анюков, 46), Юсупов (Маурисио, 46), Эрнани (Могилевец, 58), Цаллагов (Мусаев, 46), Молло, Кокорин (Джорджевич 66), Джорджевич (Лесовой 46; Цаллагов 78).

В первом тайме функции капитана «Зенита» исполнял португальский защитник Луиш Нету, а после перерыва они оказались перевозложены на его итальянского коллегу по амплуа Доменико Кришито.

Счет на 40-й минуте открыл Александр Кокорин. Форвард сборной России обыграл нескольких соперников по пути в штрафную и мощно пробил в «девятку».

На 50-й минуте корейцы восстановили равновесие ударом в дальний угол из-за пределов штрафной.

А за 10 минут до финального свистка черногорский нападающий Лука Джорджевич принес питерцам победу, замкнув подачу с угла поля.

Важно отметить, что автор гола российской сборной в ворота Кореи на чемпионате мира-2014 Александр Кержаков по неизвестным причинам не участвовал в тренировочном лагере и сейчас находится в Москве. Отсутствовал в Испании и защитник Иван Новосельцев, у него травма.

В общей сложности «Зенит» провел на втором в 2017 году подготовительном сборе 12 тренировок и шесть контрольных матчей за 11 дней. Бронзовый призер чемпионата страны последовательно обыграл норвежскую «Волеренгу» (2:0) и польскую «Легию» (2:0), разошелся миром с норвежским «Одд» (1:1), уступил чешской «Спарте» (0:2) и сделал еще одну ничью с датским «Оденсе» (1:1). В этой встрече, к слову, Кришито удался редкий по красоте гол с центра поля.

Лучшим бомбардиром «Зенита» в отчетный период стал Кокорин, забивший три мяча. По одному в активе Кришито, Джорджевича, бразильцы Эрнани и Жулиано.

«Мы проделали большую работу в хороших условиях, каждый футболист тренировался с удовольствием, — рассказал в интервью зенитовской пресс-службе тренер по физподготовке Карло Николини. — В рамках второго тренировочного этапа мы попытались улучшить физическую форму игроков через матчи, поэтому провели их больше, чем в Дубае. Важно было понять, кто способен занять место уехавшего в Китай Акселя Витселя.

С точки зрения физики и выносливости команда находится в хорошем состоянии. В оставшееся время нам нужно еще поработать над скоростью и активностью.

После игры с «Соннамом» клуб вернулся в Петербург. Среда и четверг объявлены для игроков выходными. Уже в пятницу зенитовцы вылетят в Бельгию, где расквартируются на базе национальной сборной в Тюбизе.

Уже 16 февраля «Зениту» предстоит сыграть в Брюсселе первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Дела во внутреннем первенстве пока складываются у действующих вице-чемпионов Бельгии не слишком здорово. После 25-ти состоявшихся туров пурпурно-белые располагаются на второй позиции, уступая три очка «Брюгге» (49 против 52).

А в двух минувших турах «Андерлехт» не смог распечатать ворота середняков — льежского «Стандарда» и «Локерена» (обе встречи завершились со счетом 0:0).

Напомним, что летом брюссельцы брали старт в Лиге чемпионов, однако уже в третьем квалификационном раунде их выбил «Ростов» (2:2, 0:2).