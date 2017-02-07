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7 февраля 2017, 20:33 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Оренбурга» победили казахстанский клуб «Атырау» в контрольном матче

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» обыграли казахстанский клуб «Атырау» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Роберта Евдокимова. В составе победителей мячи забили Игорь Коронов и Вадим Афонин.

Ранее во вторник «Оренбург» другим составом сыграл вничью с подмосковными «Химками», выступающими в ФНЛ — 0:0.

По итогам 17 туров «Оренбург», проводящий дебютный сезон в российской премьер-лиге, занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. В первом матче после возобновления чемпионата России оренбуржцы 4 марта примут тульский «Арсенал».

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