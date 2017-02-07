Футболисты «Оренбурга» победили казахстанский клуб «Атырау» в контрольном матче
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» обыграли казахстанский клуб «Атырау» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Роберта Евдокимова. В составе победителей мячи забили Игорь Коронов и Вадим Афонин.
Ранее во вторник «Оренбург» другим составом сыграл вничью с подмосковными «Химками», выступающими в ФНЛ — 0:0.
По итогам 17 туров «Оренбург», проводящий дебютный сезон в российской