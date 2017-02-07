Футболисты «Оренбурга» победили казахстанский клуб «Атырау» в контрольном матче

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Роберта Евдокимова. В составе победителей мячи забили Игорь Коронов и Вадим Афонин.

Ранее во вторник «Оренбург» другим составом сыграл вничью с подмосковными «Химками», выступающими в ФНЛ — 0:0.