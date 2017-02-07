Бабаев опроверг слухи о заинтересованности ЦСКА в переходе Зегелара
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг слухи, согласно которым московский клуб претендует на защитника лиссабонского «Спортинга» Марвина Зегелара и готов заплатить за 26-летнего голландца € 5 млн.
«Информация по Зегелару не соответствует действительности», — цитирует Бабаева «Спорт FM».
Голландец выступает за «Спортинг» с 2016 года. В составе лиссабонской команды Зегелар в общей сложности сыграл в 32 матчах, забил 1 гол, сделал 3 голевых паса и получил 13 жёлтых карточек.
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