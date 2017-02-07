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7 февраля 2017, 18:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: Радует, что молодёжь ЦСКА проявила себя в интенсивной, плотной игре

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги контрольного матча с австрийским клубом ЛАСК (1:0).

Единственный гол в этой встрече на 51-й минуте забил полузащитник «армейцев» Астемир Гордюшенко.

«Меня радует, что наша молодёжь проявила себя в интенсивной, плотной игре. То, что не пропустили — следствие того, что мы хорошо работаем в обороне. Моменты были, но в целом для наших молодых футболистов это был хороший матч. Я доволен каждым игроком на этом сборе. Есть шероховатости, это нормально, но модель игры должна развиваться, и мы над этим работаем: открывание, расположение, отбор после потери мяча, и так далее. Планируются ли изменения в части состава молодых игроков? Нет, на третьем сборе будем работать тем же составом», — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА.

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