Лучший бомбардир чемпионата Нигерии отверг предложение «Ростова»
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Лучший бомбардир чемпионата Нигерии по футболу Стефан Одей отказался переходить в российский «Ростов». Об этом сообщает газета The nation.
Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в чемпионатах Бельгии или Норвегии, откуда также имеет предложения.
«Я не могу сказать ничего предметного об интересе “Ростова”, мое дело играть в футбол», — заявил он.
В прошлом сезоне Одей забил девять голов, в нынешнем с пятью мячами лидирует в гонке лучших снайперов чемпионата.
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