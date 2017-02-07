Лучший бомбардир чемпионата Нигерии отверг предложение «Ростова»

Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в чемпионатах Бельгии или Норвегии, откуда также имеет предложения.

«Я не могу сказать ничего предметного об интересе “Ростова”, мое дело играть в футбол», — заявил он.

В прошлом сезоне Одей забил девять голов, в нынешнем с пятью мячами лидирует в гонке лучших снайперов чемпионата.