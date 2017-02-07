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7 февраля 2017, 19:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Лучший бомбардир чемпионата Нигерии отверг предложение «Ростова»

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Лучший бомбардир чемпионата Нигерии по футболу Стефан Одей отказался переходить в российский «Ростов». Об этом сообщает газета The nation.

Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в чемпионатах Бельгии или Норвегии, откуда также имеет предложения.

«Я не могу сказать ничего предметного об интересе “Ростова”, мое дело играть в футбол», — заявил он.

В прошлом сезоне Одей забил девять голов, в нынешнем с пятью мячами лидирует в гонке лучших снайперов чемпионата.

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