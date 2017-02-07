Гол Гордюшенко принёс ЦСКА победу над ЛАСК
ЦСКА одержал победу над австрийским ЛАСК в товарищеском матче в Испании.
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Единственный гол в этой встрече на 51-й минуте забил полузащитник «армейцев» Астемир Гордюшенко. Молодой футболист нанёс великолепный удар в ближнюю девятку со стандарта.
Московская команда завершает сбор в Кампоаморе. Заключительный зимний сбор подопечные Виктора Гончаренко проведут в Марбелье с 10 по 24 февраля.
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