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7 февраля 2017, 16:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Гордюшенко принёс ЦСКА победу над ЛАСК

ЦСКА одержал победу над австрийским ЛАСК в товарищеском матче в Испании.

ЦСКА одержал победу над австрийским ЛАСК в товарищеском матче в Испании. Увеличить
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Единственный гол в этой встрече на 51-й минуте забил полузащитник «армейцев» Астемир Гордюшенко. Молодой футболист нанёс великолепный удар в ближнюю девятку со стандарта.

Московская команда завершает сбор в Кампоаморе. Заключительный зимний сбор подопечные Виктора Гончаренко проведут в Марбелье с 10 по 24 февраля.

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