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7 февраля 2017, 15:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Д. Комбаров: Как можно говорить о незаслуженном лидерстве «Спартака»?

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал высказывание хавбека ЦСКА Георги Миланова о том, что красно-белые не выглядели лучшими в первой части сезона и часто побеждали незаслуженно.

«Армейцы» идут на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, уступая «Спартаку» восемь очков.

«Это его мнение, раз он так сказал. Не хочу его осуждать, нас рассудит время. Вот весной и посмотрим, кто на каком месте будет. Я не согласен, что мы незаслуженно идём на первом месте. Всем командам в каких-то матчах везло, в каких-то что-то мешало. Тот же ЦСКА в трёх-четырёх встречах забивал на последних минутах, но мог и вообще проиграть. Как можно говорить о том, что мы незаслуженно лидируем, если у нас есть отрыв в пять очков? Может, это не так много, но всё-таки мы впереди всех», — сказал Комбаров в интервью «Российской газете».

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