Д. Комбаров: Как можно говорить о незаслуженном лидерстве «Спартака»?
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал высказывание хавбека ЦСКА Георги Миланова о том, что
красно-белые не выглядели лучшими в первой части сезона и часто побеждали незаслуженно.
«Армейцы» идут на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, уступая «Спартаку» восемь очков.
«Это его мнение, раз он так сказал. Не хочу его осуждать, нас рассудит время. Вот весной и посмотрим, кто на каком месте будет. Я не согласен, что мы незаслуженно идём на первом месте. Всем командам в
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