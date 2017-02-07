«Зенит» обыграл корейский «Соннам» в контрольном матче

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Счёт на 40-й минуте открыл Александр Кокорин — форвард обыграл нескольких соперников по пути в штрафную и мощно пробил в девятку ворот корейского голкипера — 1:0. На 50-й минуте корейцы сравняли счёт — полузащитник Ан Сан Хен отправил мяч в дальний угол ворот из-за пределов штрафной. А за 10 минут до конца встречи Джорджевич вывел сине-бело-голубых вперёд, замкнув подачу с углового.