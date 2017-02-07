«Зенит» обыграл корейский «Соннам» в контрольном матче
7 февраля «Зенит» в закрытом режиме провёл шестую контрольную встречу в Аликанте, обыграв корейский «Соннам» со счётом 2:1, сообщает
пресс-служба сине-бело-голубых.
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Счёт на 40-й минуте открыл Александр Кокорин — форвард обыграл нескольких соперников по пути в штрафную и мощно пробил в девятку ворот корейского голкипера — 1:0. На 50-й минуте корейцы сравняли счёт — полузащитник Ан Сан Хен отправил мяч в дальний угол ворот
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