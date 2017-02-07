Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28690629/
7 февраля 2017, 14:35 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Молодежка «Крыльев Советов» прибыла на сбор в Крым

Молодежный состав «Крыльев Советов» прибыл в Симферополь, откуда проследовал в Евпаторию. Именно там резервисты самарцев проведут заключительный сбор перед возобновлением первенства.

В рамках сбора команда примет участие в Открытом Кубке Крыма. Турнир начнется 9 февраля — матчами в группах, стыковые игры будут сыграны 23 февраля. В Самару молодежный состав вернется 25 февраля.

Расписание игр «Крылья Советов"-м:

9 февраля — «Феодосия».

13 февраля — «Крымтеплица».

16 февраля — «Кызылташ».

19 февраля — «Евпатория».

22 февраля — «Сокол».

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
07 Февраля

Таблица трансферов ФНЛ на 7 февраля

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске