Молодежка «Крыльев Советов» прибыла на сбор в Крым
Молодежный состав «Крыльев Советов» прибыл в Симферополь, откуда проследовал в Евпаторию. Именно там резервисты самарцев проведут заключительный сбор перед возобновлением первенства.
В рамках сбора команда примет участие в Открытом Кубке Крыма. Турнир начнется 9 февраля — матчами в группах, стыковые игры будут сыграны 23 февраля. В Самару молодежный состав вернется 25 февраля.
Расписание игр «Крылья Советов"-м:
9 февраля — «Феодосия».
13 февраля — «Крымтеплица».
16 февраля — «Кызылташ».
19 февраля — «Евпатория».
22 февраля — «Сокол».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter