«Есть такая поговорка — дуракам полработы не показывают. В случае спортивной команды — не очень важно, что и как она делает на тренировках, важен конечный результат. За него (как и за выбор средств достижения) отвечает главный тренер.



Теперь смотрим на то, как это бывает. Вот свежий анекдот — тренер по физподготовке «Зенита» недоволен кондициями Шатова! Которого сам и ДОЛЖЕН готовить. Иными словами, тренер Николини недоволен собой, своей работой! Брависсимо! Редкая в наше время склонность к самокритике!



Вообще, не совсем понятно, с чего вдруг он взялся давать интервью. Как раз те самые полработы обсуждать. В разгар подготовки к сезону. Но ни для никого не секрет, что ключевой проблемой провала «Зенитом» концовки осенней части сезона было ужасное физическое состояние команды. Это подтверждали все — и специалисты, и наблюдатели со стороны, и игроки. Именно тогда «Зенит» и отпустил «Спартак» на критичные пять очков. Команда была как выжатый лимон, не могла дожать соперника в концовках, напротив, теряя в них драгоценные очки!



И вот сейчас, когда «Зениту» нужно спокойно и чётко подготовиться к весенней части соревнований, в которой он отстаёт от лидера всего на пять очков, — тренер (не главный) открыто и публично высказывает недовольство готовностью одного из важных игроков, потенциальных лидеров.



Если «Зенит» не добьётся результатов — это непременно вспомнят. Так что можно только посоветовать синьору Николини (по словам которого, его игроки должны быть на метр, на секунду впереди соперника) — посмотри, синьор, данные, прего, проанализируй. Посмотри на осенние матчи, займись повышением собственной и своих игроков квалификации (она отражена в турнирной таблице), а не выступай в прессе в костюме вдовы унтер-офицера. Слабо себе представляю такой подход к делу в «Реале», «Баварии» или «Челси», — написал Андронов в «Фейсбуке».