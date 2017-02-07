«Амкар» расторг контракт с Арзуманяном

Договор футболиста с клубом расторгнут по соглашению сторон.



Арзуманян заключил контракт с «Амкаром» два года тому назад, провел за пермскую команду 13 матчей, а в прошлом году играл на правах аренды в карагандинском «Шахтёре».



«ФК “Амкар” благодарит Роберта Арзуманяна за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры», — говорится на официальном сайте пермской команды.