«Амкар» расторг контракт с Арзуманяном
«Амкар» объявил, что 31-летний защитник Роберт Арзуманян покидает пермскую команду в статусе свободного агента.
Договор футболиста с клубом расторгнут по соглашению сторон.
Арзуманян заключил контракт с «Амкаром» два года тому назад, провел за пермскую команду 13 матчей, а в прошлом году играл на правах аренды в карагандинском «Шахтёре».
«ФК “Амкар” благодарит Роберта Арзуманяна за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры», — говорится на официальном сайте пермской команды.
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