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7 февраля 2017, 13:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» расторг контракт с Арзуманяном

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Амкар» объявил, что 31-летний защитник Роберт Арзуманян покидает пермскую команду в статусе свободного агента.

Договор футболиста с клубом расторгнут по соглашению сторон.

Арзуманян заключил контракт с «Амкаром» два года тому назад, провел за пермскую команду 13 матчей, а в прошлом году играл на правах аренды в карагандинском «Шахтёре».

«ФК “Амкар” благодарит Роберта Арзуманяна за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры», — говорится на официальном сайте пермской команды.

Амкар
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