«Хороший матч, ребята выполняли установку тренера. По-моему, судья чудил в обе стороны. Но мне понравилась, как двигалась игра и как действовали обе команды. Надо поблагодарить ребят за победу. Для нас это очень неудобный соперник, и мы одержали первую победу над «Уралом». Теперь готовимся к Испании, где уже будут оттачиваться определённые схемы.



1 марта приглашаю на матч ¼ финала Кубка России с «Анжи». Мы должны проходить и будем стараться сделать для этого всё от нас зависящее. Будем играть дома, и я надеюсь, что болельщики заполнят стадион и погонят команду.

Травмированные скоро вернутся в строй. Мы также ведём переговоры с двумя потенциальными новичками. Всё время что-то мешает, но надеюсь, что трансферы будут. Как всё получится — посмотрим. Если придут игроки, то они станут помощниками нашей команде. Это иностранцы", — сказал Газизов в интервью клубной пресс-службе.