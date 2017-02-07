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7 февраля 2017, 13:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Газизов: Судья матча «Урал» — «Уфа» чудил в обе стороны

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Уралом» (1:0), призвал болельщиков поддержать команду на кубковой игре с «Анжи», а также рассказал о трансферных планах клуба.

«Хороший матч, ребята выполняли установку тренера. По-моему, судья чудил в обе стороны. Но мне понравилась, как двигалась игра и как действовали обе команды. Надо поблагодарить ребят за победу. Для нас это очень неудобный соперник, и мы одержали первую победу над «Уралом». Теперь готовимся к Испании, где уже будут оттачиваться определённые схемы.

1 марта приглашаю на матч ¼ финала Кубка России с «Анжи». Мы должны проходить и будем стараться сделать для этого всё от нас зависящее. Будем играть дома, и я надеюсь, что болельщики заполнят стадион и погонят команду.

Травмированные скоро вернутся в строй. Мы также ведём переговоры с двумя потенциальными новичками. Всё время что-то мешает, но надеюсь, что трансферы будут. Как всё получится — посмотрим. Если придут игроки, то они станут помощниками нашей команде. Это иностранцы", — сказал Газизов в интервью клубной пресс-службе.

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