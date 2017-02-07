Газизов: Судья матча «Урал» — «Уфа» чудил в обе стороны
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Уралом» (1:0), призвал болельщиков поддержать команду на кубковой игре с «Анжи», а также рассказал о трансферных планах клуба.
«Хороший матч, ребята выполняли установку тренера.
1 марта приглашаю на матч ¼ финала Кубка России с «Анжи». Мы должны проходить и будем стараться сделать для этого всё от нас зависящее. Будем играть дома, и я надеюсь, что болельщики заполнят стадион и погонят команду.
Травмированные скоро вернутся в строй. Мы также ведём переговоры с двумя потенциальными новичками. Всё время
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